Dopo anni di attesa, Phil Elverum (The Microphones, Mount Eerie) e Arrington de Dionyso (Malaikat dan Singa) (entrambi storici membri degli Old Time Relijun) annunciano improvvisamente “Giant Opening Mouth on the Ground”, un progetto collaborativo registrato nel 2014 ma mai pubblicato fino ad ora. L’album, in uscita oggi 8 agosto via P.W. Elverum & Sun, arriva con un video ipnotico per il brano “Sand Made From the Old Bank” e un trailer che promette un’esperienza audiovisiva immersiva.

La genesi dell’album affonda le radici in un esperimento sonoro di Elverum: nel 2010, l’artista aveva creato una scultura sonora autonoma collegando un gong gigante a un subwoofer, generando risonanze infinite. Quel setup fu utilizzato durante le sessioni di Sauna e, nel 2014, durante un pomeriggio di improvvisazione con de Dionyso all’Unknown di Anacortes, Washington.

Mentre Elverum regolava la frequenza della sua installazione, de Dionyso esplorava lo spazio con clarinetto contrabbasso, lalove (un oboe indonesiano) e la voce, dando vita a sei tracce sperimentali. Le registrazioni rimasero archiviate per un decennio, fino al recupero e al missaggio definitivo nel 2024, con la mastering affidata a JJ Golden.

Curiosamente, Giant Opening Mouth on the Ground sarà il primo album pubblicato da Elverum sotto il suo vero nome, dopo decenni di pseudonimi. Un dettaglio significativo per un progetto che celebra un’amicizia artistica trentennale: de Dionyso aveva già collaborato con Elverum anche con Microphones nel 1998 e nel 2010 per una cover di “Mystery Language”.

L’album sarà disponibile in digitale e in 1.000 copie vinile, con artwork firmato da J. Pogue. Il video, intriso di immagini astratte, invita allo “spettacolo totale”.



Dopo il ritorno dei Microphones nel 2020 e l’album Night Palace (2023) come Mount Eerie, Elverum continua a sorprendere, mentre de Dionyso conferma la sua versatilità tra free jazz e world music.



