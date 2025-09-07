Se il 1985 è ricordato come un anno miracoloso per gli Hüsker Dü, non c’è da stupirsi. È l’anno in cui la furia melodica e visionaria del trio di Minneapolis ha cambiato per sempre il volto del punk e dell’alternative rock, regalandoci due capolavori assoluti: New Day Rising a gennaio e Flip Your Wig a fine anno. Ora, quel periodo irripetibile torna a vivere in ‘1985: The Miracle Year’, un sontuoso box-set in uscita il 7 Novembre per l’etichetta Numero Group, riproponendo così la leggendaria band hardcore al suo apice creativo.

Il cofanetto, disponibile in doppio CD e quadruplo vinile, è un vero e proprio scrigno per i fan. Il cuore della raccolta è un intero set live, restaurato da Beau Sorenson, registrato il 30 gennaio 1985 al leggendario club First Avenue di Minneapolis. Un concerto infuocato che coglie la band nel finale del suo periodo d’oro con l’etichetta SST, poco prima del passaggio alla major Warner Bros.

Ma c’è di più. Ad arricchire la collezione ci sono 20 tracce live extra, sempre registrate nel corso di quell’annata gloriosa, che insieme al concerto principale offrono un’istantanea di una band al culmine della sua potenza live e creativa. Il tutto è corredato da un libretto che approfondisce le gesta di quello che può essere definito a tutti gli effetti “l’anno del miracolo”.

A rendere questa pubblicazione ancor più preziosa è la storia che porta con sé. Queste registrazioni sono cimeli scampati a un destino tragico: sono infatti sopravvissute all’incendio che nel 2011 distrusse una parte consistente dell’archivio della band. La loro stessa esistenza è, in un certo senso, un miracolo.

Quello di Numero Group è un atto di amore e conservazione della storia del rock che non è nuovo. Già nel 2017, l’etichetta di Chicago aveva celebrato gli Hüsker Dü con ‘Savage Young Dü’, un box dedicato ai loro primi, ruggenti anni. Una pubblicazione che arrivò purtroppo poco prima della scomparsa, per un cancro, del batterista e cofondatore Grant Hart, lasciando l’eredità della band nelle mani di Bob Mould e Greg Norton.



https://www.facebook.com/huskerduofficial/

https://numerogroup.com/products/1985-the-miracle-year

https://huskerdu.bandcamp.com/music