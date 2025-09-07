La band di Reykjavík Sigur Rós ha annunciato una splendida riedizione del loro album Takk…, in occasione del suo ventesimo anniversario. La band – capitanata da Jónsi (in foto) – ha svelato non solo un remaster del disco originale, ma anche una collezione di preziosi inediti che delizieranno i fan di lungo corso.

Disponibile in formato digitale, il pacchetto Takk… (20th Anniversary Remaster) include cinque perle rare. A fare notizia sono in particolare due brani che vedono la loro prima pubblicazione ufficiale: “Melrakki” e “Elfur”, entrambi registrati durante le sessioni che portarono alla creazione di Takk….

Completano l’offerta altre tre B-side rimasterizzate per l’occasione: “Refur”, “Ó Friður” e “Kafari”.

Le versioni fisiche sono attese per il 26 settembre, con uscite in formato 5×10″ e 3×12″ per i vinofili, e in CD, tutte pubblicate via Krunk.

L’annuncio arriva mentre la band si appresta a portare il giro di concerti orchestrali nel Nord America il prossimo mese, aggiungendo un altro capitolo celebrativo a un anno già speciale. In Italia suoneranno il il 9 e 10 settembre al Teatro Arcimboldi di Milano con l’Orchestra Sinfonica di Milano e il 12 e 13 settembre all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, come parte del Roma Summer Fest, con il Piemme Project Ensemble.

https://sigurros.com/

https://www.instagram.com/sigurros

https://www.facebook.com/sigurros

https://sigurros.bandcamp.com/album/takk-20th-anniversary-remaster