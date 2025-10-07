Non c’è solo Morrissey in giro attualmente a calcare i palcoscenici per portare in auge i classici degli Smiths.

Con un tour in tutta Europa dal 21 ottobre a Lille che toccherà anche l’Italia il 6 novembre al Fabrique di Milano e il 7 novembre all’Estragon di Bologna, Johnny Marr, l’altra grande mente della storica band inglese mette in scena le canzoni degli Smiths ma anche i pezzi della sua carriera solista, esattamente come il suo ex compare.

Inni elettronici, arrangiamenti particolarmente rock dei classici, esecuzioni alla chitarra acustica, tutto il repertorio classico di un grande ex si trova in questi 22 brani, usciti il 19 settembre per BMG.

Look Out Live! è stato registrato durante un unico show all’Hammersmith Apollo di Londra nel 2024, durante lo Spirit Power Tour, che celebrava i dieci anni della carriera solista di Marr (dopo uscita altrettanto celebrativa del suo The Best).

Il Live include i suoi brani più famosi come Hi Hello, Easy Money e Somewhere, e naturalmente i classici degli Smiths come You Just Haven’t Earned Yet Baby, Panic, This Charming Man, Please Please Please, How Soon Is Now?, e un finale impressionante con There is a light that Never Goes Out, Stop me if you Think you’ve Heard this One Before e naturalmente la conclusione con Bigmouth Strikes Again.

Operazione nostalgico-commerciale? Sicuramente. Ma intanto bisogna dire che questi classici degli anni ‘80 sono qui riarrangiati in una versione particolarmente rock, e guadagnano in cattiveria da chitarra elettrica quello che inevitabilmente perdono con la voce.

Ma soprattutto, il live non spicca per queste esecuzioni quanto per alcuni pezzi originali solisti di Marr quali Generate Generate! Panic, Armatopia, Walk into the Sea, e tantissimi altri, alcuni particolarmente rock come Easy Money o The Answer, dove davvero si può apprezzare il lavoro collaterale ma prezioso di un artista che è riuscito ad andare avanti oltre la leggenda che lo ha fatto conoscere. Trovano spazio anche lavori molto industrial come Spirit Power and Soul e la potentissima Sensory Street, con cui sceglie (ottimamente) di iniziare la scaletta con un inizio cattivo e micidiale, per cui il risultato finale è un live in cui si spazia tra pop, rock elettrico, garage e elettronica, senza dimenticare due cover leggendarie: Passenger di Iggy Pop e Rebel Rebel, di Bowie, per l’occasione cantata con Neil Tennant, celeberrima e deliziosa voce dei Pet Shop Boys, altra leggenda del pop britannico anni ’80, che collabora in questo live anche in Getting Away with it, antico pezzo degli Electronic del 1989, originariamente cantato da Tennant e originariamente musicato da Marr che all’epoca era il chitarrista della band. E forse questo pezzo, nella parte in cui Tennant canta “1989”, insieme con le canzoni sopra citate degli Smiths e della carriera solista di Marr, è il momento più alto del live.

Johnny Marr del resto non è nuovo a collaborazioni: nel 2025 ha lavorato con i Franz Ferdinand per il loro singolo Build It Up, prima di riunirsi con Matt Johnson dei The The al Forever Now Festival.

Disco dunque celebrativo senza dubbio. E per giunta un greatest hits live e non un nuovo album di inediti. Ma per le grandi stelle passate non possiamo aspettarci molto di più. Johnny Marr fa qui esattamente quello che i fan si aspettano: regala un rituale sonoro di nostalgia e di emozione.

E lo fa bene, riarrangiando quanto serve, modificando quanto serve, rendendo omaggio all’indimenticabile sua band di origine quanto serve al pubblico per ricordare, cantare, amare.



https://johnnymarr.com/

https://www.facebook.com/officialjohnnymarr

https://www.instagram.com/johnnymarrgram