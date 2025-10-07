Grande news per i fans dell’indie-rock psichedelico: le leggende gallesi dei Super Furry Animals sono ufficialmente tornate. Dopo un decennio di assenza dai palchi, i maestri del sound più sperimentale e sognante annunciano il Supacabra Tour, un ritorno per celebrare i 30 gloriosi anni dal loro album di debutto.

Maggio 2026 diventerà un mese sacro per i tanti fans con appuntamenti a Dublino, Glasgow, Manchester, Londra e, ovviamente, in patria, con tappe a Llandudno e Cardiff.



Ma le sorprese non finiscono qui con un tuffo nel passato che profuma di vinile prezioso. Il loro settimo album, “Love Kraft“, compie 20 anni e il 25 ottobre verrà celebrato con un’edizione deluxe da far sbavare i collezionisti, curata da Strangetown Records. Edizione digitale e 2-CD con 26 tracce bonus tra b-side, demo, remix e chissà cos’altro.



Nel frattempo, la mente instancabile di Gruff Rhys non conosce sosta. Il frontman ha da poco pubblicato il suo nuovo album solista, “Dim Probs”, e si appresta a portare il suo suono in Nord America con un tour a novembre. L’energia creativa, a quanto pare, non si esaurisce mai.



Le date del Supacabra Tour 2026 nel dettaglio sono:

Mer 6 Maggio: Dublino, 3Olympia Theatre *

Ven 8 Maggio: Glasgow, The Barrowlands *

Gio 14 Maggio: Llandudno, Venue Cymru *

Sab 16 Maggio: Cardiff, Utilita Arena **

Gio 21 Maggio: Manchester, O2 Apollo *

Ven 22 Maggio: Londra, O2 Brixton Academy ***

*Support di Getdown Services

** Support di Getdown Services e Melin Melyn

*** Support di Honeyglaze

Love Kraft 20th Anniversary Edition

CD 1 / Digital

Sunny Seville (2025 Remaster)

Rock ’n’ Roll Flu (2025 Remaster)

Never More (2025 Remaster)

Colonise The Moon (2025 Remaster)

Bonus CD / Digital: Kiss Me with Apocalypse

Zoom! (Stiwdio Ofn Demo)

Atomik Lust (Pleasure Foxxx Demo)

The Horn (Pleasure Foxxx Demo)

Ohio Heat (Stiwdio Ofn Demo)

Lazer Beam (Pleasure Foxxx Demo)

Frequency (Stiwdio Ofn Demo)

Oi Frango (Pleasure Foxxx Demo)

Psyclone! The SFA cut (Pleasure Foxxx Demo)

Back On A Roll (Pleasure Foxxx Demo)

Cabin Fever (Pleasure Foxxx Demo)

Cae Marw (Pleasure Foxxx Demo)

The Gateway Song (Stiwdio Ofn Demo)

Rock ’N’ Roll Flu (Pleasure Foxxx Demo)

Never More (Pleasure Foxxx Demo)

Palo Alto (Pleasure Foxxx Demo)

These Bones (Pleasure Foxxx Demo)

Bing Bong (Stiwdio Ofn Demo)

Bedw Arian (Pleasure Foxxx Demo)

The Gateway Song (Rough Mix)

Psyclone! (Future Force)

Psyclone! (The Flaming Lips)

Zoom! (uncut master take)