Preparatevi a un rituale. La messa dark dei Depeche Mode sta per cominciare.



Non chiamatela semplicemente una ripresa dal vivo. “M”, l’atteso film concerto dei Depeche Mode che sbarca su Netflix oggi, è molto di più. È un viaggio rituale, un incontro tra il lutto e la celebrazione, incastonato nel cuore pulsante di una città che ha fatto della band un culto secolare.

Immaginate 200.000 fedeli, tre serate esaurite all’Autódromo Hermanos Rodríguez di Città del Messico. È lì, nel 2023, che la macchina da presa del regista pluripremiato Fernando Frías de la Parra ha catturato qualcosa di unico: non solo la potenza del Memento Mori World Tour, ma la sua risonanza profonda con la cultura messicana. La morte, fulcro tematico dell’ultimo album, qui non è un fantasma da scacciare, ma una presenza da abbracciare, cantare, ballare.

“Volevano concentrarsi sullo spettacolo e sul messaggio dell’album“, ha spiegato Frías a NME, “sul ritorno dopo la pandemia e dopo la perdita di Andrew Fletcher“. “M” nasce proprio da quell’assenza. Memento Mori, il quindicesimo album in studio, è il primo senza il fondatore Andy Fletcher, scomparso nel 2022, e il tour è diventato un monumentale atto di resilienza collettiva. “Tutto finirà. Non so quando“, ha confessato Dave Gahan. “Ma dopo che Fletch se n’è andato, abbiamo detto: ‘Cerca di goderti quello che devi fare qui e fai del tuo meglio’“.

La scelta del Messico non è casuale. “I Depeche Mode qui sono una religione“, rivela il regista. “Li trovi alle feste di famiglia che ballano ‘Enjoy The Silence’ e nei mercatini underground che scovano bootleg. Generazioni intere li considerano essenziali“. Questo amore viscerale, questo dialogo tra il synth-pop oscuro e le tradizioni locali, è l’anima del film. Netflix lo descrive come un documento che “esplora il rapporto del Messico con la musica, la mortalità e la tradizione”, incorniciato dalle date sold-out della band.

Dopo l’anteprima al Tribeca Film Festival 2025 e una trionfale distribuzione in oltre 2.500 cinema, “M” completa così il suo percorso, dalla fisicità del disco e del grande schermo all’ubiquità dello streaming. Per gli abbonati di Stati Uniti, Regno Unito ed Europa, sarà l’opportunità di vivere non solo un concerto epico, ma un’esperienza emotiva e culturale unica. Un’immersione in quelle atmosfere di “sexy goth heaven” che lasciano il pubblico “viziato” e in balia di una generosità di hit senza tempo.



https://www.depechemode.com/

https://www.instagram.com/depechemode/

https://www.facebook.com/depechemode