La notte è spesso complice delle rivelazioni potenti. E così, con un verso che evoca un temporale di emozioni – “By midnight came an outburst so much louder than a cloudburst” – Morrissey irrompe nel nuovo anno con un regalo inaspettato: il nuovo singolo ‘Make Up Is A Lie’ che andrà a comporre l’album nuovo dall’omonimo titolo Make-up Is A Lie, che vedrà la luce il 5 marzo, e include una cover dei Roxy Music e una canzone su Lester Bangs.

Il brano singolo, da oggi disponibile sulle piattaforme digitali, è il primo assaggio di un progetto a lungo termine che sta finalmente prendendo forma. Dopo l’annuncio, a dicembre, della firma con la Sire Records (etichetta storica che lo riaccoglie), della pubblicazione della Tracklist e relativo titolo, il cantautore mancuniano ha iniziato a tessere la tela di quello che sarà il suo prossimo album.

Le anticipazioni, come di consueto, sono state criptiche anche se parche e disseminate con precisione quasi teatrale. Il giorno di Natale, attraverso i suoi canali ufficiali, Morrissey ha pubblicato la tracklist del nuovo lavoro, mettendo fine a un equivoco: non si tratta del tanto atteso e rimandato ‘Bonfire Of Teenagers’, ma di un corpus completamente nuovo di canzoni.

Tra i titoli che popolano la lista, spiccano gemme dall’impronta tipicamente morrisseyana: ‘The Monsters Of Pig Alley’, ‘Headache’, e il lapidario ‘You’re Right, It’s Time’. Nomi che promettono il consueto mix di cinismo acuto, osservazione sociale e malinconia poetica che solo l’ex frontman dei The Smiths sa distillare.

Mancano ancora dettagli cruciali: il titolo dell’album e la data di pubblicazione rimangono avvolti nel mistero. Tuttavia, i continui indizi lanciati da Morrissey online questa settimana suggeriscono che l’attesa potrebbe essere vicina alla fine. La strategia di roll-out sembra essere un’opera d’arte in sé, fatta di frammenti e suggestioni, costruendo l’hype senza concedere troppo, fedele alla sua natura di icona indie che sfugge a qualsiasi logica di mercato convenzionale.

‘Make Up Is A Lie’ si presenta come un assaggio stringente e rappresentativo: un inno contro la falsità e la maschera, temi cari all’artista, accompagnato da quel sound che mescola elegantemente rock melodico e atmosfere cupe. È la conferma che, nonostante i silenzi e le polemiche degli ultimi anni, la voce di Morrissey resta un faro inconfondibile e necessario nel panorama musicale.



