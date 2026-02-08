Lo scorso autunno sembrava un miraggio, una concessione rara e limitata ai fan più irriducibili: due concerti soltanto, a Londra e New York, per rivedere gli Sugar, il progetto alt-rock che Bob Mould plasmò dopo aver messo fine alla storia degli Hüsker Dü. Invece, il destino – o meglio, la risposta di un pubblico che non ha mai dimenticato – ha scritto un altro copione. A fronte del tutto esaurito immediato, quella piccola scintilla si è trasformata in un vero e proprio incendio: il “Love You Even Still 2026 World Tour”, un tour mondiale che attraverserà Europa e Nord America, segnando il ritorno ufficiale della band dopo tre decadi di assenza.

Non si tratta di una semplice operazione nostalgia. Gli Sugar lo chiariscono subito, accompagnando l’annuncio con “Long Live Love”, il primo nuovo singolo dai tempi di File Under: Easy Listening (1994). Un brano che ha una storia peculiare: scritto da Mould nel 2007, in piena era Bush, mentre divideva la sua creatività tra i set da DJ per Blowoff e le chitarre nella sua stanza a Washington D.C. “Ero immerso nel mio mondo da DJ, eppure le canzoni pop continuavano a uscire dalle sei corde”, racconta il leader. “Ascoltavo ossessivamente Garbage 2.0, uno dei miei dischi da isola deserta. Forse per questo ‘Long Live Love’ suona come una traccia perduta degli stessi Garbage”.

Dietro questa operazione c’è una strategia precisa, che solo un artista con la visione e l’esperienza di Mould poteva orchestrare.

Dopo lo scioglimento nel 1995 e una fugace apparizione nel 2011 per il 20° anniversario, Mould è sempre tornato alla sua solida carriera solista (l’ultimo atto è Here We Go Crazy del 2023). Ma questo ritorno degli Sugar ha un sapore diverso: è strutturato, ambizioso e supportato dalla musica nuova. Dimostra che certe energie, certe distorsioni e certe melodie hanno ancora un posto necessario nel panorama contemporaneo.



https://bobmould.com/news/sugar-return-with-first-new-music-and-live-dates-in-over-three-decades/

https://www.facebook.com/bobmouldmusic/

https://www.instagram.com/bobmouldmusic/