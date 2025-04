Ray LaMontagne – da molti paragonato a gente del calibro di Otis Redding, The Band, Van Morrison, Nick Drake e Tim Buckley – si prepara a celebrare un traguardo importante: il 20° anniversario del suo album di debutto, Trouble. Per l’occasione, il cantautore americano ha annunciato un tour speciale negli USA in cui eseguirà l’album nella sua interezza, un evento che i fan non avevano mai potuto vivere prima d’ora. Inoltre, il 13 giugno sarà pubblicato dalla Liula Records un cofanetto in vinile nero da 18o gr. rimasterizzato, un must-have per i collezionisti e gli appassionati.



“Venti anni. Due decenni. È passata molta acqua sotto i ponti“, ha commentato il vincitore di un Grammy Award, aggiungendo: “Quest’anno l’anniversario è il punto di riferimento”. Il tour, che partirà ad agosto da Boise, toccherà città come St. Louis, Nashville, Louisville e Detroit, per poi spostarsi in Canada con due date a Toronto a settembre. Il percorso si concluderà con due imperdibili serate al Beacon Theatre di New York, dopo aver fatto tappa anche a Boston e Portland.



Questo tour non è solo un’occasione per rivivere le emozioni di Trouble, ma anche un modo per celebrare il percorso artistico di uno degli artisti più apprezzati della scena folk e soul contemporanea che apnel 2024 ha pubblicato il suo ultimo album “Long way home”.



