Dopo tre anni di silenzio discografico e le controverse accuse di molestie sessuali rivolte al frontman Win Butler nel 2022, gli Arcade Fire tornano con un nuovo album, “Pink Elephant“, in uscita il 9 maggio per Columbia Records. Il disco, prodotto dallo stesso Butler insieme a Régine Chassagne e Daniel Lanois, segna il primo lavoro della band dalla dipartita di Will Butler nel 2022.

Ieri è stato rilasciato il primo singolo, “Year of the Snake“, accompagnato da un videoclip ufficiale. Un altro brano, “Cars & Telephones“, era già apparso la scorsa settimana sulla app esclusiva del gruppo, Circle of Trust, ma non sarà incluso nella tracklist dell’album.

L’ultimo lavoro degli Arcade Fire, “WE”, risale al maggio 2022, e fu seguito pochi mesi dopo dallo scandalo che coinvolse Win Butler: un’inchiesta di Pitchfork riportò le testimonianze di diverse donne che lo accusavano di comportamenti inappropriati. Un’ulteriore accusa emerse in seguito, definendo Butler “manipolatore e tossico”. Il musicista, sposato con la bandmate Régine Chassagne, ammise relazioni extraconiugali ma ribadì che si trattava di consensi reciproci.

Nonostante le polemiche, gli Arcade Fire portarono a termine il tour di “WE”, seppur con qualche defezione, come quella di Feist, che abbandonò il ruolo di opener nei concerti europei. Negli ultimi anni, la band ha comunque continuato a esibirsi in diversi festival e eventi, tra cui l’anniversario di “Funeral” e una performance al “SNL50: The Homecoming Concert” insieme a David Byrne, St. Vincent e la Preservation Hall Jazz Band.

Ora, con “Pink Elephant”, gli Arcade Fire si preparano a rientrare ufficialmente nella scena musicale, tra attese e inevitabili dibattiti. Resta da vedere come il pubblico accoglierà questo nuovo capitolo della loro carriera.



https://www.arcadefire.com/

https://www.facebook.com/arcadefire

https://www.instagram.com/arcadefire/