Dopo sette anni di attesa gli Incubus hanno finalmente svelato i dettagli del loro nono album in studio dal titolo “Something In The Water“, previsto per il 2025 sotto l’etichetta Virgin Music. L’annuncio è arrivato in occasione del loro attesissimo Morning View mega-show all’O2 Arena di Londra, dove la band ha regalato ai fan un assaggio del nuovo capitolo della loro discografia.

Questo album segna una svolta importante per la band californiana: sarà infatti il primo lavoro con la nuova bassista Nicole Row, ex componente dei Panic! At The Disco. La Row, entrata a far parte della formazione dopo l’addio di Ben Kenney, ha già lasciato il segno durante le sessioni di registrazione, portando una freschezza nuova al sound degli Incubus che sarà un blend di rock alternativo, funk e sonorità sperimentali e nuove influenze,



“Penso sia un disco davvero straordinario, e ne siamo tutti orgogliosi“, ha dichiarato il frontman Brandon Boyd in un’intervista a Flux FM. “Abbiamo passato momenti incredibili mentre lo registravamo, e non vediamo l’ora di condividerlo con il mondo.”

Nicole Row ha rivelato che la band ha recentemente ascoltato l’album completo insieme a una ristretta cerchia di persone, e l’emozione è stata palpabile: “Vedere le loro reazioni al primo ascolto e provare io stessa una gioia immensa nel risentirlo mi ha fatto venire voglia di rilasciarlo subito. Speriamo che arrivi presto la data ufficiale!“



Dopo “8” (del 2017), che aveva segnato un ritorno alle origini con produzioni più grezze, “Something In The Water” potrebbe rappresentare un ulteriore salto in avanti, mantenendo intatta la firma melodica e i testi introspettivi che hanno reso la band un punto di riferimento degli anni 2000.



La band ha anche annunciato un tour estivo che inizierà il 26 giugno da Nashville e terminerà il 4 ottobre a Inglewood in California. A supportarli ci sarà la Manchester Orchestra e Paris Jackson.



