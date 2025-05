La band americana rilegge il suo storico singolo d’esordio in un progetto benefico a sostegno di Radio Free Europe/Radio Liberty. Un’occasione per riscoprire un classico del rock alternativo, ma anche per sostenere una causa fondamentale: il diritto all’informazione libera.

I R.E.M. tornano con un’iniziativa discografica speciale che unisce musica e impegno sociale: Radio Free Europe 2025, un EP che include un nuovo remix del loro leggendario singolo d’esordio “Radio Free Europe” (uscito nel 1981 e incluso nel debut album Murmur pubblicato dalla I.R.S. Records), rielaborato dal produttore Jacknife Lee, storico collaboratore della band.

L’EP, già disponibile in formato digitale, uscirà in vinile il 12 settembre via Craft Recordings. I proventi delle vendite del vinile saranno devoluti a Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), l’organizzazione no-profit che ispirò il brano originale e che da 75 anni diffonde notizie indipendenti in 23 paesi e 27 lingue, soprattutto in aree dove la libertà di stampa è minacciata.



L’EP, supervisionato da Mitch Easter (produttore originale dei R.E.M.), include il remix 2025 di “Radio Free Europe” e versioni alternative dei brani “Sitting Still” e “White Tornado”oltre ad inediti dalle sessioni del 1981.



La pubblicazione arriva in occasione del World Press Freedom Day, che si è svolto il 3 maggio, e in un momento cruciale per RFE/RL, che ha recentemente ottenuto una vittoria legale: un giudice federale ha stabilito che l’amministrazione Trump deve ripristinare i 12 milioni di dollari tagliati ai fondi dell’organizzazione.

Michael Stipe, frontman dei R.E.M., ha sottolineato l’importanza della libertà di informazione:

“Che sia la musica o la stampa libera, la censura ovunque è una minaccia alla verità universale. In occasione del World Press Freedom Day, voglio mandare un messaggio di sostegno ai coraggiosi giornalisti di Radio Free Europe.”



https://remhq.com/

https://www.facebook.com/REMhq

https://www.instagram.com/rem/

https://www.instagram.com/jacknifelee/