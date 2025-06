Il produttore britannico anticipa il nuovo album con un singolo ipnotico, tra suoni metallici e riflessioni sull’universo.

Jupiter“, il nuovo singolo di Rival Consoles, viene presentato come un viaggio tra pattern elettronici che si deformano come metallo al sole, mentre una risposta musicale ostinata riecheggia come un mantra. Pubblicato in vista di Landscape of Memory (in arrivo il 4 luglio), il pezzo esplora la connessione tra uomo e cosmo, con quel calore analogico che solo Ryan Lee West sa infondere ai sintetizzatori.

“Volevo cristalli di suono che luccicassero, come se il sole li plasmasse“, racconta West, citando i suoi vecchi lavori Helios e Voyager. E infatti, ascoltandolo, si avverte quella tensione tra controllo e caos che lo ha reso unico nell’elettronica contemporanea.



Firma storica della label Erased Tapes, Rival Consoles ha navigato tra palchi enormi (come il sold-out alla Barbican Hall) e sperimentazioni introspettive. Ma Landscape of Memory arriva dopo un anno di blocco creativo: “Mi sono sentito inghiottito da qualcosa di primordiale“, ammette West, che per ritrovare l’ispirazione ha abbandonato il suo studio, troppo asettico.



Rival Consoles sarà presto in Italia in concerto: 13 giugno, Milano, Triennale di Milano; 28 giugno, Roma, Manifesto Fest.

foto di Eva Vermandel