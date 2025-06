I Talking Heads celebrano mezzo secolo di storia con un regalo speciale ai fan: un nuovo, inedito videoclip per “Psycho Killer”, la loro hit del 1977 che ha segnato l’inizio di un’epoca. A firmare la regia c’è Mike Mills, regista indie tra i più sensibili della sua generazione (Beginners, Thumbsucker), mentre protagonista assoluta del video è l’attrice Saoirse Ronan, musa generazionale di Hollywood (Lady Bird, Piccole Donne).

Il risultato? Un cortometraggio evocativo e fuori dagli schemi, che – a detta della band – “rende la canzone ancora più bella” proprio perché evita ogni ovvietà: niente sangue, niente cliché da thriller, solo suggestioni, ironia e un sottile gioco psicologico. “Amiamo quello che non è questo video”, scrivono i Talking Heads. E basta questo per incuriosire.

Mike Mills racconta l’emozione di lavorare con una band che ha cambiato la sua vita: “Poter raccontare la bellezza sovversiva dei Talking Heads, e farlo con una come Saoirse, che ha portato sorpresa, potenza e vulnerabilità, è stata un’esperienza incredibile.”

E per chi volesse tuffarsi nel passato con occhi nuovi, c’è una ghiotta novità: il 25 luglio arriva una ristampa deluxe dello storico album More Songs About Buildings & Food. L’edizione è mastodontica: vinili e CD rimasterizzati, versioni alternative inedite, un live rarissimo del 1978 e un libro fotografico con aneddoti della band. Un’occasione imperdibile per riscoprire i Talking Heads in tutta la loro lucidissima follia creativa.

TALKING HEADS – MORE SONGS ABOUT BUILDINGS AND FOOD SUPER DELUXE

Original Album Remastered

THANK YOU FOR SENDING ME AN ANGEL (2025 REMASTER)

WITH OUR LOVE (2025 REMASTER)

THE GOOD THING (2025 REMASTER)

WARNING SIGN (2025 REMASTER)

THE GIRLS WANT TO BE WITH THE GIRLS (2025 REMASTER)

FOUND A JOB (2025 REMASTER)

ARTISTS ONLY ((2025 REMASTER)

I’M NOT IN LOVE (2025 REMASTER)

STAY HUNGRY (2025 REMASTER)

TAKE ME TO THE RIVER (2025 REMASTER)

THE BIG COUNTRY (2025 REMASTER)

Rarities

THANK YOU FOR SENDING ME AN ANGEL (ALTERNATE VERSION) (2025 REMASTER)

WITH OUR LOVE (ALTERNATE VERSION) [2025 REMASTER]*

FOUND A JOB (ALTERNATE VERSION) [2025 REMASTER]*

THE GOOD THING (ALTERNATE VERSION) [2025 REMASTER]*

WARNING SIGN (ALTERNATE VERSION) [2025 REMASTER]

ELECTRICITY (INSTRUMENTAL) [2025 REMASTER]

THE GIRLS WANT TO BE WITH THE GIRLS (ALTERNATE VERSION) [2025 REMASTER]*

I’M NOT IN LOVE (ALTERNATE VERSION) [2025 REMASTER]

ARTISTS ONLY (ALTERNATE VERSION) [2025 REMASTER]

THE BIG COUNTRY (ALTERNATE VERSION) [2025 REMASTER]

THANK YOU FOR SENDING ME AN ANGEL (“COUNTRY ANGEL” VERSION) (2025 REMASTER)

*Previously Unreleased

Live at Entermedia Theatre, New York, NY, October 10 1978

NO COMPASSION*

WARNING SIGN*

THE BOOK I READ*

STAY HUNGRY*

ARTISTS ONLY*

THE GIRLS WANT TO BE WITH THE GIRLS*

UH-OH, LOVES COMES TO TOWN*

WITH OUR LOVE*

LOVE GOES TO A BUILDING ON FIRE*

DON’T WORRY ABOUT THE GOVERNMENT*

THE GOOD THING*

ELECTRICITY*

THE BIG COUNTRY*

NEW FEELING*

PULLED UP*

PSYCHO KILLER*

TAKE ME TO THE RIVER*

FOUND A JOB*

THANK YOU FOR SENDING ME AN ANGEL*

*Previously Unreleased