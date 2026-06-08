Ci sono festival che inseguono le mode e festival che le plasmano. Le Guess Who?, appuntamento annuale che dal 2006 trasforma Utrecht in una mappa del suono che verrà, apparteneva già alla seconda categoria. Con l’edizione del ventennale, però, alza ulteriormente l’asticella.
Dal 5 all’8 novembre 2026, la città olandese ospiterà una nuova edizione già annunciata come storica, affidata alle cure visionarie di quattro guest curator: la poetessa e musicista aja monet, il drone/ambientalista keniota KMRU, la forza tellurica della scena psych cumbia colombiana Los Thuthanaka e gli australiani deliranti Tropical Fuck Storm. Ognuno di loro porterà un proprio ecosistema di artisti, collaborazioni esclusive e performance pensate appositamente per LGW, naturalmente esibendosi anche sul palco.
Ma il bello viene adesso. Il primo pacco di nomi appena svelato è un concentrato di furia, grazia e sperimentazione. Troviamo Dirty Three (con Warren Ellis in stato di grazia), il sax giapponese Yasuaki Shimizu, lo sciamano jazz Shabaka, i post-rock eroi Tortoise, la poetessa sperduta Kelsey Lu, i grindcore nipponici Melt-Banana, l’egiziana Maryam Saleh, i dream-pop visionari A.R. Kane e poi Ana Roxanne, Loraine James, la leggenda vivente The Ex & Brass Unbound, Low Jack, e un incontro esplosivo: la Harriet Tubman trio con Georgia Anne Muldrow per “Electrical Field of Love”. E ancora Water Damage, Billy Fuller (BEAK>), Ibex Band e il progetto Chuquimamani-Condori presenta DJ E.
Tra gli eventi speciali spicca la delirante 24 Hour Dub: 24 ore di bassi e pressione sonora ininterrotta, dal 7 all’8 novembre, al KABUL à GoGo. Un rituale che mette insieme pionieri del suono, poeti, ingegneri del suono e nuovi esploratori delle frequenze più profonde: da Aba Shanti-I a Mad Professor, passando per Scientist, il poeta Mutabaruka, Tash LC e il collettivo Touching Bass.
A completare il quadro, COSMOS, la piattaforma ibrida di LGW che quest’anno darà voce alle scene indipendenti di Osaka (NAKID), Amsterdam (OCCII) e Capo Verde (Tabanka Records) attraverso mixtape, film, radio dal vivo, conversazioni e performance.
Biglietti già in vendita sul sito ufficiale. Per il resto, preparatevi a perdervi. Perché Le Guess Who? non è mai stato un festival per chi cerca risposte, ma per chi ama smarrirsi tra le domande giuste.
https://leguesswho.com/
https://www.instagram.com/le_guess_who/
Le Guess Who? 2026 Initial Lineup
24 HOUR DUB
Aba Shanti-I
Azu Tiwaline
CARISTA
Chinnamasta
Dubplate Pearl
Greentea Selecta
Habesha x Empress Black Omolo
Introspekt
Kelman Duran live mixed by Chernosyl
Mad Professor & Sista Aisha
Mutabaruka
Nakibembe Embaire Group live mixed by Mad Professor
Nyahbinghi feat. Ras Asheber, Teshay Makeda and Watusi 87
ojoo
Sa Pa
Scientist performing ‘Scientist Rids the World of the Evil Curse of The Vampires’
SEEKERSINTERNATIONAL
Tash LC
The Bug feat. Warrior Queen
The Bug vs Ghost Dubs
Touching Bass DJs
Curated by aja monet
AFRICA IS THE FUTURE (Nicolas Premier)
aja monet
BLKNWS: Terms & Conditions (Kahlil Joseph)
ESINAM
Georgia Anne Muldrow presents The Windgrease Session
Harriet Tubman & Georgia Anne Muldrow
King Ayisoba
Lillian Allen
Palestinian Sound Archive
SHABAKA
Tshegue
Curated by Los Thuthanaka
Chuquimamani-Condori presents DJ E
Comunidad Sikuris Berlin
Gigi Masin – Movement for
Joshua Chuquimia Crampton
Los Delfines del Amor
Los Thuthanaka
Melt-Banana
Curated by Tropical Fuck Storm
أحمد [Ahmed]
Amparo Heredia “La Repompilla”
Bill Orcutt
Chuck Roth
Dirty Three
Etran de L’Aïr
FUJI|||||||||||TA
Gareth Liddiard
goat (JP)
Ishaaq Aarkistra & Ustad Hassan Haider Khan
Lost Animal
Mark Fell & Pat Thomas
Palm Springs
Tropical Fuck Storm
ZÖJ
KMRU presents WAI8
Aho Ssan
Carmen Villain
Elvin Brandhi
KMRU
Koshiro Hino
NEXCYIA
ouri
Samora Ogeda-Chemba Obyerodhyambo
Whatever The Weather
Curated by Le Guess Who?
A.R. Kane
Ana Roxanne
Ángeles Toledano
Arsenal Mikebe & Valentina Magaletti
Aunty Rayzor
BBBBBBB
Billy Fuller
CALID
Carmen Villain
Deafkids
EDU & JUDGITZU
Gabe ‘Nandez
GENA feat. Liv.e & Karriem Riggins
Grouper
H31R
Heith & Tarawangsawelas
Holy Tongue
Ibex Band
Jessica Moss & Tony Buck
Juana Molina
Kelsey Lu
Khadija Warzazia & Bnat el Houariyat
Loraine James
Low Jack presents Lacrimosa with Ensemble vocal Voix des Outre-Mer
Maalem Houssam Guinia
Maryam Saleh
Mazaher
Mohammad Syfkhan
Nakibembe Embaire Group
OOIOO
Posuposu Otani
Pra Gira Girar
Radwan Ghazi Moumneh & Frédéric D. Oberland
Rai Tateishi (live processing by Koshiro Hino)
Raúl Monsalve y Los Forajidos
Tainá e i o u
TENGGER
The Ex & Brass Unbound
Tony & Billa
Tortoise
Ustad Hassan Haider Khan
Water Damage presents Static Ecstatic
weed420
Yasuaki Shimizu
Yerai Cortés
COSMOS Embassies
NAKID (Osaka, JP)
OCCII (Amsterdam, NL)
Tabanka Records (Cabo Verde, CV)