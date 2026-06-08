Ci sono festival che inseguono le mode e festival che le plasmano. Le Guess Who?, appuntamento annuale che dal 2006 trasforma Utrecht in una mappa del suono che verrà, apparteneva già alla seconda categoria. Con l’edizione del ventennale, però, alza ulteriormente l’asticella.

Dal 5 all’8 novembre 2026, la città olandese ospiterà una nuova edizione già annunciata come storica, affidata alle cure visionarie di quattro guest curator: la poetessa e musicista aja monet, il drone/ambientalista keniota KMRU, la forza tellurica della scena psych cumbia colombiana Los Thuthanaka e gli australiani deliranti Tropical Fuck Storm. Ognuno di loro porterà un proprio ecosistema di artisti, collaborazioni esclusive e performance pensate appositamente per LGW, naturalmente esibendosi anche sul palco.

Ma il bello viene adesso. Il primo pacco di nomi appena svelato è un concentrato di furia, grazia e sperimentazione. Troviamo Dirty Three (con Warren Ellis in stato di grazia), il sax giapponese Yasuaki Shimizu, lo sciamano jazz Shabaka, i post-rock eroi Tortoise, la poetessa sperduta Kelsey Lu, i grindcore nipponici Melt-Banana, l’egiziana Maryam Saleh, i dream-pop visionari A.R. Kane e poi Ana Roxanne, Loraine James, la leggenda vivente The Ex & Brass Unbound, Low Jack, e un incontro esplosivo: la Harriet Tubman trio con Georgia Anne Muldrow per “Electrical Field of Love”. E ancora Water Damage, Billy Fuller (BEAK>), Ibex Band e il progetto Chuquimamani-Condori presenta DJ E.

Tra gli eventi speciali spicca la delirante 24 Hour Dub: 24 ore di bassi e pressione sonora ininterrotta, dal 7 all’8 novembre, al KABUL à GoGo. Un rituale che mette insieme pionieri del suono, poeti, ingegneri del suono e nuovi esploratori delle frequenze più profonde: da Aba Shanti-I a Mad Professor, passando per Scientist, il poeta Mutabaruka, Tash LC e il collettivo Touching Bass.

A completare il quadro, COSMOS, la piattaforma ibrida di LGW che quest’anno darà voce alle scene indipendenti di Osaka (NAKID), Amsterdam (OCCII) e Capo Verde (Tabanka Records) attraverso mixtape, film, radio dal vivo, conversazioni e performance.

Biglietti già in vendita sul sito ufficiale. Per il resto, preparatevi a perdervi. Perché Le Guess Who? non è mai stato un festival per chi cerca risposte, ma per chi ama smarrirsi tra le domande giuste.



https://leguesswho.com/

https://www.instagram.com/le_guess_who/

Le Guess Who? 2026 Initial Lineup

24 HOUR DUB

Aba Shanti-I

Azu Tiwaline

CARISTA

Chinnamasta

Dubplate Pearl

Greentea Selecta

Habesha x Empress Black Omolo

Introspekt

Kelman Duran live mixed by Chernosyl

Mad Professor & Sista Aisha

Mutabaruka

Nakibembe Embaire Group live mixed by Mad Professor

Nyahbinghi feat. Ras Asheber, Teshay Makeda and Watusi 87

ojoo

Sa Pa

Scientist performing ‘Scientist Rids the World of the Evil Curse of The Vampires’

SEEKERSINTERNATIONAL

Tash LC

The Bug feat. Warrior Queen

The Bug vs Ghost Dubs

Touching Bass DJs

Curated by aja monet

AFRICA IS THE FUTURE (Nicolas Premier)

aja monet

BLKNWS: Terms & Conditions (Kahlil Joseph)

ESINAM

Georgia Anne Muldrow presents The Windgrease Session

Harriet Tubman & Georgia Anne Muldrow

King Ayisoba

Lillian Allen

Palestinian Sound Archive

SHABAKA

Tshegue

Curated by Los Thuthanaka

Chuquimamani-Condori presents DJ E

Comunidad Sikuris Berlin

Gigi Masin – Movement for

Joshua Chuquimia Crampton

Los Delfines del Amor

Los Thuthanaka

Melt-Banana

Curated by Tropical Fuck Storm

أحمد [Ahmed]

Amparo Heredia “La Repompilla”

Bill Orcutt

Chuck Roth

Dirty Three

Etran de L’Aïr

FUJI​|​|​|​|​|​||​|​|​|​|​TA

Gareth Liddiard

goat (JP)

Ishaaq Aarkistra & Ustad Hassan Haider Khan

Lost Animal

Mark Fell & Pat Thomas

Palm Springs

Tropical Fuck Storm

ZÖJ

KMRU presents WAI8

Aho Ssan

Carmen Villain

Elvin Brandhi

KMRU

Koshiro Hino

NEXCYIA

ouri

Samora Ogeda-Chemba Obyerodhyambo

Whatever The Weather

Curated by Le Guess Who?

A.R. Kane

Ana Roxanne

Ángeles Toledano

Arsenal Mikebe & Valentina Magaletti

Aunty Rayzor

BBBBBBB

Billy Fuller

CALID

Carmen Villain

Deafkids

EDU & JUDGITZU

Gabe ‘Nandez

GENA feat. Liv.e & Karriem Riggins

Grouper

H31R

Heith & Tarawangsawelas

Holy Tongue

Ibex Band

Jessica Moss & Tony Buck

Juana Molina

Kelsey Lu

Khadija Warzazia & Bnat el Houariyat

Loraine James

Low Jack presents Lacrimosa with Ensemble vocal Voix des Outre-Mer

Maalem Houssam Guinia

Maryam Saleh

Mazaher

Mohammad Syfkhan

Nakibembe Embaire Group

OOIOO

Posuposu Otani

Pra Gira Girar

Radwan Ghazi Moumneh & Frédéric D. Oberland

Rai Tateishi (live processing by Koshiro Hino)

Raúl Monsalve y Los Forajidos

Tainá e i o u

TENGGER

The Ex & Brass Unbound

Tony & Billa

Tortoise

Ustad Hassan Haider Khan

Water Damage presents Static Ecstatic

weed420

Yasuaki Shimizu

Yerai Cortés

COSMOS Embassies

NAKID (Osaka, JP)

OCCII (Amsterdam, NL)

Tabanka Records (Cabo Verde, CV)