Dai beat dei Beastie Boys alla cucina di casa. Mike D ha deciso che è arrivato il momento di metterci la faccia (da solo). Il suo debutto solista s’intitola Thank You e arriva il 28 agosto su Capitol Records.

Il disco nasce in modalità ultra-domestica ma non per questo addomesticata: registrato nello home studio del rapper newyorkese con i figli Skyler e Davis Diamond (che formano il suo backing band 5D) e una combriccola di sodali del calibro di Carter Lang, Jared Solomon, Ging, Jason Lader, Eddie Ruscha, Tyran Donaldson e chi più ne ha più ne metta. Il risultato? Un sound che profuma di collagene familiare e attitudine punk-hop, tra sample onesti, batterie sporche e quel flow pacato ma tagliente.

“Mi sono divertito un sacco a fare ‘sta roba con gente che amo – spiega Mike D – e ho imparato ad adorare la collaborazione. Il mio unico vero desiderio? Che sia divertente anche per chi ascolta. Niente pipponi esistenziali. Perché, siamo realisti: io faccio questa musica in un mondo strano, dark e malato di potere, dove l’arte, i sentimenti, la compassione, l’empatia e l’uguaglianza valgono meno di zero.”

Dopo i singoli “Switch Up” e “What We Got”, ecco il terzo assaggio: “True Colors”, già in circolazione. Tre brani che profumano di soul stralunato, funk essenziale e quella leggerezza consapevole che non è mai stata roba da poco.

Mike D & i 5D da domani sono in tournée europea.

Mike D – Date europee e USA 2026

10 giugno – Berlino, Germania – Saalchen

13 giugno – Porto, Portogallo – Primavera Sound Porto

14 giugno – Wicklow, Irlanda – Beyond The Pale

16 giugno – Eixample, Spagna – La [2] de Apolo

18 giugno – Kortrijk, Belgio – Bolwerk

19 giugno – Sint-Niklaas, Belgio – De Casino Concertzaal

20 giugno – Parigi – L’Espace Peripherique



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