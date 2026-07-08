Esattamente dieci anni fa, il panorama metal mondiale veniva scosso da un terremoto chiamato “Magma”. Il sesto album in studio dei francesi Gojira non era solo un disco, era un cataclisma emotivo e sonoro che ridefiniva i confini del modern progressive metal. Oggi, per celebrare questo decennale, i fratelli Duplantier e compagni annunciano una riedizione in vinile che farà gola a ogni collezionista: una versione esclusiva in vinile “lava”, talmente rara da essere già un oggetto da collezione.

Uscito il 17 giugno 2016, “Magma” rappresentò un punto di svolta per la band di Ondres. Segnò un’evoluzione stilistica che, pur mantenendo intatta la brutalità tecnica, si apriva a sonorità più melodiche e atmosferiche. Un cambiamento dettato anche dal dolore: l’album fu profondamente influenzato dalla perdita della madre di Joe e Mario Duplantier, infondendo ai brani una carica emotiva che trascendeva il semplice metal. Non a caso, il disco regalò alla band le sue prime nomination ai Grammy Awards nel 2017 e ruppe definitivamente il muro del mainstream, piazzandosi al numero 24 della Billboard 200 e diventando disco d’oro in Francia .

Ora quel capolavoro torna in una veste fisica degna del suo titolo. La nuova edizione per il decimo anniversario sarà distribuita da Atlantic Records e vedrà la luce il 13 novembre . Il vero oggetto del desiderio, però, è la variante in vinile “lava”, un’edizione limitatissima (500 copie) che sarà disponibile esclusivamente tramite i circuiti on line.

E non è tutto. Mentre la macchina del marketing si scalda per il lancio di novembre, i Gojira sono pronti a fare tremare i palchi dei festival statunitensi.



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