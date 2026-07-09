Fa uno strano effetto ascoltare un nuovo brano degli Yuppie Flu. A distanza di circa sei mesi dalla scomparsa del cantante Matteo Agostinelli esce oggi, 9 luglio, “Be Free Now”, il primo estratto da quello che sarà l’album postumo “Kings Without a Crown”, in uscita il 17 settembre per 42 Records e Homesleep.

“Kings Without a Crown” non è un semplice recupero d’archivio, ma il disco a cui Matteo stava lavorando negli ultimi anni, fino alla sua prematura scomparsa il 16 febbraio 2026 all’età di 53 anni. Un lavoro che spinge ancora oltre quella continua evoluzione sonora che ha attraversato ogni album della band marchigiana .

Le canzoni sono esattamente come Matteo le aveva scritte, registrate e completate. Non una raccolta incompiuta, ma un vero album, costruito senza la pressione di dover rispettare tempi di mercato o scadenze produttive – racconta la band. Brani pensati lentamente nel corso degli anni, con la libertà di lavorare senza aspettative o compromessi. Ed è proprio questa libertà renderà “Kings Without a Crown” uno dei lavori più profondi e riusciti degli Yuppie Flu .

L’uscita del disco segna anche un momento storico per la scena indipendente: il ritorno della Homesleep, l’etichetta fondata dallo stesso Agostinelli con Giacomo Fiorenza e Daniele Rumori, che aveva accompagnato i momenti più alti della band e di una gran fetta della musica italiana di matrice indie. A partire da questa pubblicazione, grazie al supporto della 42 Records di Roma, Homesleep tornerà a pubblicare anche il catalogo storico degli Yuppie Flu . Un cerchio che si chiude, e che riapre la possibilità di riscoprire una delle pagine più importanti del nostro rock.

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