Il 2025 si sta rivelando un anno di straordinaria prolificità e ispirazione per due dei visionari più acclamati della musica contemporanea. Brian Eno, il leggendario pioniere della musica ambient e produttore di artisti come David Bowie e U2, e Beatie Wolfe, cantautrice e innovatrice nel campo della musica e della tecnologia, hanno appena annunciato il loro terzo album collaborativo dell’anno.

A giugno ci hanno condotto attraverso il paesaggio sonoro con Lateral e il risveglio onirico di Luminal (LEGGI LA RECENSIONE), la coppia artistica è pronta a svelare Liminal, un progetto di 11 tracce in uscita il 10 ottobre per l’etichetta Verve.

Ad accompagnare l’annuncio, il dono di un primo, emozionante assaggio: i due singoli “The Last to Know” e “Ringing Ocean”, già disponibili per l’ascolto sulle principali piattaforme streaming.

Ma cos’è Liminal? In una dichiarazione congiunta, Eno e Wolfe hanno svelato la poetica che unisce questa trilogia, descrivendo il nuovo lavoro come il punto di convergenza dei primi due:

“Se Lateral è una sorta di pittura paesaggistica, un luogo sonoro, e Luminal è un risveglio onirico, uno spazio di sensazioni, Liminal è un ibrido dei due. Una terra strana e nuova, con un essere umano che vive e si fa strada, sentendo, attraverso i suoi misteriosi spazi.”

Il concept dell’album si spinge ancora oltre, esplorando le zone di frontiera della percezione musicale:

“Liminal è ambientato nelle terre di confine tra la canzone e la non-canzone (o ‘nong’, come la chiamiamo noi), dove l’ascoltatore esplora un nuovo mondo sonoro, intimo e familiare, ancora non reclamato e ambiguo.”



https://www.instagram.com/brianeno/

https://www.facebook.com/BrianEno

https://www.instagram.com/beatiewolfe/

https://www.facebook.com/beatiewolfe