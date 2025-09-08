Dopo averraccolto successo con il progetto Iceage e il suo debutto solista dello scorso anno, il carismatico frontman danese Elias Rønnenfelt è pronto a tornare con un nuovo, affascinante capitolo della sua produzione personale. È stato infatti annunciato “Speak Daggers“, il suo secondo album in studio, in uscita il 17 ottobre per l’etichetta Escho.

L’annuncio arriva accompagnato dal lancio del primo singolo, “USA Baby“, un brano ipnotico e caratteristico che mostra immediatamente la portata visionaria del progetto. Il pezzo si costruisce attorno un sample di “Miri” dei maestri maliani Bassekou Kouyate and Ngoni Ba. Il brano è supportato dal video diretto dalla stessa Fousheé, artista con cui Elias aveva recentemente collaborato.

“Speak Daggers” si preannuncia come un lavoro ricco di collaborazioni d’eccezione, a sottolineare la curiosità artistica e il vasto network di Rønnenfelt. La tracklist vedrà infatti la partecipazione delle legendary band reggae The Congos – un incontro nato qualche anno fa quando Rønnenfelt visitò la band in Giamaica – e di due delle voci più interessanti della nuova scena di Copenhagen: la soulful Erika de Casier e l’eclettica Fine.

Questo album giunge a un anno di distanza dal primo lavoro solista, “Heavy Glory”, e conferma Rønnenfelt come una delle voci più autonome e creative della sua generazione. Un artista costantemente in evoluzione, che traccia connessioni inattese tra punk, art rock, world music e pop sperimentale, senza mai perdere la sua intensità poetica unica.



https://www.instagram.com/elias.ronnenfelt

https://eliasronnenfelt.bandcamp.com/album/speak-daggers