Lo scorso marzo ne avevamo dato già notizia con il pre-ascolto della traccia “Oganesson”, ora è ufficiale i Tortoise sono tornati! Dopo otto anni di silenzio discografico, le fondamenta della musica alt-post rock internazionale è nuovamente unita e prolifica.

La band di Chicago, vero e proprio faro del “post-everything”, ha svelato tutti i dettagli del loro nuovo, attesissimo album, ‘Touch‘, in uscita il 24 ottobre per l’etichetta International Anthem su LP, CD e download digitale, e dall’11 novembre su tutte le piattaforme di streaming.

Ad accompagnare l’annuncio, il primo assaggio musicale: il singolo ‘Layered Presence‘, già disponibile con un video ipnotico firmato dal regista Mikel Patrick Avery.

‘Touch’ non è un semplice ritorno. È una dichiarazione d’intenti. È il suono di un collettivo—Dan Bitney, John Herndon, Douglas McCombs, John McEntire e Jeff Parker—che perfeziona il suo processo creativo egualitario e anarchico, dove le idee volano libere, l’ego viene messo da parte e il risultato è una forma di “muscolarità astratta” che solo loro sanno forgiare.

Il disco mantiene le radici nelle oscure e intricate atmosfere jazz che hanno reso immortali capolavori come ‘Millions Now Living Will Never Die’ e ‘TNT’, ma si spinge oltre con un gesto grandioso e magniloquente. Ascolterete il Kraut-rock riadattato in modo aerodinamico, esplosioni di techno artigianale e fanfare da spaghetti western, tutto meticolosamente costruito e intrecciato in quello stile inconfondibile, tanto affascinante quanto enigmatico, che è il loro marchio di fabbrica.

La genesi di ‘Touch’ racconta anche di un gruppo cambiato. Con i membri ora sparsi tra Los Angeles, Portland e Chicago, il processo creativo non è più quello dei giorni eroici passati a sperimentare in un loft di Chicago. Questo album è il frutto di uno sforzo intenzionale per riconnettersi, ritrovare un centro e riportare una nuova, vibrante energia nel loro suono, forse realizzando la pubblicazione più eterogenea della loro lunga e gloriosa carriera.

Il percorso di avvicinamento a ‘Touch’ era iniziato lo scorso marzo con l’uscita a sorpresa di ‘Oganesson’ e seguito da un EP di remix con contributi di pesi massimi come Saul Williams, Heba Kadry, Patrick Carney (The Black Keys), Broken Social Scene e Makaya McCraven.

I Tortoise stanno già stupendo il pubblico americano con una serie di concerti, incluso uno storico show a Chicago con la Chicago Philharmonic Orchestra. A fine novembre, la band approderà in Europa per un tour che toccherà il Regno Unito in particolare la doppia data in un giorno solo al Barbican di Londra, il Nord Europa fino ad arrivare in Italia: i Tortoise suoneranno al Teatro del Pavone di Perugia, il 25 gennaio 2026. Un evento imperdibile per chiunque voglia assistere al live di uno dei gruppi più influenti e visionari degli ultimi trent’anni.

