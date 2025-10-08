I Dry Cleaning dopo l’acclamato esordio “New Long Leg”, la band annuncia ufficialmente l’arrivo del loro secondo album, Secret Love, in uscita il 9 gennaio per 4AD.

Il disco è stato prodotto da Cate Le Bon e registrato nel tempio del rock americano, il Loft Studio dei Wilco a Chicago. Un incontro di sensibilità che promette fuochi d’artificio. Le Bon stessa, parlando dell’alchimia della band, ha commentato: “Stare in una stanza con loro e sentire quella vitalità e quella forza vitale che esiste tra di loro è un’espressione così unica”.

Ad accompagnare l’annuncio, c’è il primo singolo: “Hit My Head All Day”. Il brano, un lento e ipnotico strut con ossatura post-punk e venature dub, è un perfetto riassunto della loro poetica. La voce monotona e ipnotica di Florence Shaw scava in temi contemporanei e inquietanti.

“Il testo è nato ispirandosi all’uso della disinformazione sui social media da parte dell’estrema destra“, spiega Shaw. “Ci sono persone potenti che cercano di influenzare il nostro comportamento per il loro guadagno… Trovo difficile leggere le intenzioni della gente e decidere di chi fidarsi, anche nella vita di ogni giorno. È facile cadere sotto l’influenza di un estraneo sinistro che sembra un amico“.

Nonostante il tema cupo, la band ha mantenuto un approccio giocoso alla composizione, rivelando che in una fase demo il brano aveva addirittura un armonica al posto della voce, ispirati dal sound viscerale di “There’s a Riot Goin’ On” di Sly and the Family Stone.



