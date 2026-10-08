Certe storie discografiche sembrano maledette. È il caso di Cherry Soda, il disco nato come collaborazione tra Nathan Williams dei Wavves e Max Bemis dei Say Anything, che nelle scorse settimane ha subito una brusca virata a causa delle pesanti accuse piovute su Bemis.

Oggi, Williams ha deciso di voltare pagina una volta per tutte: Cherry Soda uscirà il 30 ottobre per I Surrender, ma sarà un disco completamente suo.

La vicenda è nota: il mese scorso, Bemis è stato accusato di aver inviato messaggi inappropriati a fan minorenni. Williams non l’ha presa affatto bene. In un post (ormai cancellato) su Instagram, aveva tuonato: “Non so cosa dire, ma fanculo Max. Fanculo i Say Anything. Ho passato 11 mesi a fare questo disco e Max ne ha passati 4, quindi non so esattamente cosa dovrei fare”.

Oggi la risposta è chiara: torna in studio e lo finisce da solo, “come un vero album dei Wavves”.



Per far capire che il progetto è vivo e vegeto, Williams ha pubblicato Pinesol, il primo singolo estratto da questa nuova versione. Nella nota stampa che accompagna l’uscita (che, c’è da giurarlo, sembra scritta da un uomo stanco di scrivere note stampa), spiega: “Ho messo insieme un po’ di casi irrisolti che mi interessavano all’epoca. Storie di gente che usava detergenti per la casa per coprire le proprie tracce. Mi sono stancato di scrivere di me stesso, così sono andato full Forensic Files. Vorrei bere un po’ di Pinesol adesso”.

Williams aveva rivelato che c’erano già 10.000 copie stampate del disco originale, un problema non da poco. Non è ancora chiaro se questa nuova versione seguirà la tracklist originale, ma una cosa è certa: la copertina è nuova.

Mentre Bemis continua a mantenere il silenzio sulle accuse, Williams ha scelto la strada della trasparenza e della distanza. Cherry Soda è pronto a rinascere, senza ombre (si spera) e con un po’ di Pinesol per pulire i vetri.



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