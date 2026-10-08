Il brano, rimasto incompiuto dal 2003, esce in concomitanza con il “The Last Hurrah tour”. La bassista Janis Tanaka torna in formazione al posto di Finch, scomparsa a luglio per un tumore al cervello



Le L7 hanno tirato fuori dagli archivi una canzone che sembrava destinata a restare lì per sempre. Si intitola “Loma Linda” ed è il primo pezzo nuovo della band in tre anni. Il demo originale risale al 2003, quando al basso c’era Janis Tanaka, e da allora era rimasto incompiuto .



Donita Sparks lo ha ritrovato mentre frugava tra i nastri della band. “Suonava ancora piuttosto fresco e molto L7”, ha raccontato, “così abbiamo registrato nuove voci con nuove liriche e altre tracce aggiuntive, e l’abbiamo tirato fuori in un paio di giorni prima del tour” .

Il brano è costruito su un groove lento e pesante, e si snoda come un viaggio astratto attraverso la California del Sud, citando Loma Linda, Chula Vista, San Jacinto e Rancho Cucamonga. Non è certo il pezzo più immediato del catalogo dei L7, ma ha un peso specifico che va oltre la musica.

Perché “Loma Linda” segna il ritorno di Janis Tanaka in formazione, dopo la scomparsa di Jennifer Finch. La bassista storica della band è morta lo scorso luglio, a 59 anni, dopo una battaglia contro un tumore al cervello particolarmente aggressivo. Finch aveva dato il suo benestare perché il tour di addio andasse avanti senza di lei, e aveva indicato proprio Tanaka come sostituta.

Tanaka aveva già suonato con i L7 dal 1999 al 2001. Ora è di nuovo al suo posto accanto a Sparks, Suzi Gardner e Dee Plakas, proprio mentre parte “The Last Hurrah Tour”, la tournée d’addio che prende il via stasera a San Diego e si chiuderà il 14 novembre a Los Angeles .

La band ha scelto di rendere “Loma Linda” disponibile come download gratuito sul proprio sito per una settimana, prima di pubblicarlo sulle piattaforme di streaming. La motivazione ufficiale è “un’espressione di amore e gratitudine per Jennifer, Janis e i fan”. Ma il senso vero è un altro: è il modo dei L7 di dire addio a una compagna di strada senza fare discorsi, senza cerimonie, senza retorica. Solo una canzone. Che è esattamente quello che avrebbero fatto loro.



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