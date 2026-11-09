Dal finale di “Murmuration”, presente su “Requiem for a Village” di Steven Wilson, emerge un frammento di “Cruel Sister”, ballata tradizionale resa capolavoro dai Pentangle; con “Requiem for a Village” Wilson resta ben distante dall’aver pubblicato un “capolavoro”, confermandosi però consumato musicista capace di interpretare, ancora nel 2026, non senza richiami, citazioni e (spesso) ripetitività, il vecchio linguaggio rock progressive anni Settanta.

“There lived a lady by the North Sea shore Lay the bent to the bonnie broom Two daughters were the babes she bore Fa, la-la-la, la, la-la, la, la, la….” (da “Cruel Sister”).

Premessa

In occasione dell’uscita di “The Harmony Codex” di Steven Wilson si ripercorse la sua prolifica carriera artistica attraverso alcuni momenti ritenuti “salienti”.

In particolare, si osservò come personalmente non si avesse mai amato né i Porcupine Tree né i lavori solisti di Steven Wilson, rei di un’eccessiva ricerca di “maniera” e di una troppo spesso “patinata” veste estetica, carica di eccessivi richiami a un “illustre” passato.

Per onestà intellettuale, si aggiunse anche che Wilson aveva comunque consegnato alla musica con i Porcupine Tree gli ottimi “On The Sunday Of Life” e “The Sky Moves Sideways” e gli altrettanto (se non anche più) interessanti “Wild Opera” e “Together We’re Strangers” con i No-Man (innumerevoli sono le collaborazioni e partecipazioni di Wilson).

Sia aggiunse, poi, che Wilson si era meritatamente imposto sulla scena, come solista, con il bel “The Raven That Refused to Sing (And Other Stories)” del 2013 (scritto e pubblicato forse solo in ritardo di mezzo secolo), definitiva conferma di quanto di buono già anticipato con il precedente “Grace for Drowning” del 2011 (che aveva fatto seguito al debutto “Insurgentes” del 2008).

Wilson, poi, passando anche per l’altrettanto buon “Hand. Cannot. Erase.”, aveva licenziato, nel 2021, l’ottimo “The Future Bites” (nomen omen), con cui aveva dimostrato di aver sapientemente assimilato e fatto proprio un “linguaggio elettronico” capace di imporsi come forma contemporanea e aggiornata di un (pop)ular-progressive che fondava le proprie radici nel Peter Gabriel della seconda metà degli anni Ottanta, per poi vivere con autonomo respiro.

Ed ancora che, due anni dopo “The Future Bites”, aveva dato alle stampe “l’enciclopedico” “The Harmony Codex”, unione di generi, stili e umori che, se da un lato testimoniava le versatilità e le indubbie capacità artistiche di Wilson, dall’altra restituiva (nell’insieme) un disco che a un primo ascolto poteva apparire “frammentato”, ondivago nell’alternare brani (e parti di brani in seno a se stessi) di raffinato pop elettronico, a una elettronica più cupa e a rigurgiti progressive e sperimentali; se “The Future Bites” mostrava, infatti, una certa “coesione” (parliamo della versione standard e non della versione estesa), malgrado le “fughe” verso altri territori, tale coesione era assente in “The Harmony Codex”, che però, per suo conto, si mostrava più “orecchiabile” e funzionale per piacere a un grande e piccolo pubblico.

Del 2025 era “The Overview”, “viaggio nello spazio” con cui Wilson ritornava a una “dimensione” spiccatamente “progressive” in stile anni Settanta essendo il disco un concept album composto da due lunghe suite e scremato dagli elementi di “elettronica” più “synth-pop”, elettronica che però risultava comunque viva in una dimensione non più “pop”, come in “Prospective” e “Permanence” di “The Overview”; anche la copertina e i titoli dei brani erano parte integrante del significato proprio del disco. In formato liquido, nel 2026, vedrà la luce l’esecuzione live del disco e di altri brani della sua discografia con il titolo “Impossible Tightrope: Live In Madrid”.

“Requiem for a Village”

Con “Requiem for a Village” (Fiction) Wilson riparte “concettualmente” dalla matrice progressive del precedente lavoro, restituendo un altro disco nella musica e nei testi (affidati in gran parte anche a Andy Partridge) “narrativo”; non a caso il titolo richiama l’omonimo film dell’“orrore” del 1975 di David Gladwell e il disco inizia con lo spoken affidato a David Tennant di “Swirl In A Lark’s Eye”…. “From the bed of the dale/Splash awake thеir pale plate faces/Thе village is alive” (spoken che con quello di “The Same River Twice” andrà a comporre il video del singolo “On Chapel Slope” di cui parleremo successivamente).

“Requiem for a Village”, dopo un requiem per voci, risorge dalla tomba con il suo rock-progressive tirato, cupo, dai toni orientali e insanguinato di “elettronica” e di assoli anche “noise”.

La pacata “The Same River Twice” alterna il cantato di Wilson allo spoken di Tennant su un suono d’alveo acquoso, momenti questi intervallati da un sacrale intermezzo.

Se con “Now Departing” si torna ad un classico rock progressive in stile, con synth, pianoforte, strali di elettronica distorsione e giochi di tempi ritmici, “Hiraeth” è bucolica ballata caratterizzata dalla slide guitar di Randy McStine.

“On Chapel Slope” assume forma canzone e si tinge di “blues” (da vedere il bello e particolare video) per un brano che trova nella voce di Wilson il suo punto debole essendo stata, a parere di chi scrive, più funzionale al tutto una più cupa e (o)scura.

“Murmuration”, dopo un inizio “kraut” e una parte di spoken, comincia a mostrare ripetitività per un cliché “progressive” che assume contorni referenziali e anacronistici; come detto, in chiusura emerge un gradito frammento di “Cruel Sister”.

Appena ha iniziato a suonare “Cursus Fingerprint” il pensiero è subito corso ai Genesis degli anni Settanta, prima che il brano mutasse forma in cupe e abrasive celebrazioni; Genesis che si ripropongono con prepotenza nuovamente nel cantato di “A Basket Of Bees”, composizione anch’essa destinata ad inasprirsi nel “tempo”.

La tenue ballata “Great Green Map”, tra spoken e cantato, prosegue nel solco del “citazionismo” prima di spegnersi senza soluzione di continuità in “Wheel” che guida l’ascolto verso territori più aspri e distorti per ancora, senza soluzione di continuità, spegnersi anch’essa in “The Old God Is Buried” che, con i suoi cori “You’ll stay with us, as stones evermore”, è epitaffio (per dirla alla King Crimson) e chiude il sepolcro di “Requiem for a Village”.

Conclusioni

Con “Requiem for a Village” Steven Wilson ha celebrato il progressive anni Settanta nella sua forma e sostanza, senza né aggiungere né togliere nulla ad un universo musicale che aveva trovato più di mezzo secolo fa una sua ragione d’esistere e un credo divenuto religione destinato a durare nel tempo, forse anche ben oltre il necessario; lo ha fatto con un disco coerente con se stesso fin dalla copertina, raccontando una “storia” come da “tradizione” che resta un personale (ulteriore) “omaggio”, indubbiamente ben “confezionato”, da aggiungere alla copiosa “letteratura” di genere che affolla gli scaffali di dischi di appassionati, collezionisti e negozi.

Resta l’interrogativo, che probabilmente rimarrà inevaso, su quanto valga in termini strettamente artistici e musicali pubblicare dischi nuovi ma al contempo “vecchi” di più di cinquant’anni; cio non solo per artisti che furono all’epoca i protagonisti del “progressive” (di recente si è parlato su queste pagine degli Yes) ma anche e (sopratutto) per artisti e musicisti dei giorni nostri. Questa riflessione, ovviamente, si può etendere anche oltre i confini del progressive… penso a quanto scritto in merito a “Dopamine Chamber” dei Fontaines D.C..



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