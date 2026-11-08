Uscito il 2 ottobre per Domino Records, il secondo LP dei travolgenti e sorprendenti Fat Dog, che avevano sconvolto la quieta e tradizionale Britannia due anni fa con l’uragano Woof, un disco electro-punk-art-pop-rock’n’roll-space esaltante, spavaldo, panoramico, inventivo, reinventivo, si presentava con aspettative altissime proprio per la carica di innovazione della rave-music con cui Joe Love, Chris Hughes, Morgan Wallace, Ellis Dickson, Michael Dunlop, Dillon Harrison e Jed Bevington, autentico collettivo vecchio stile dei sobborghi londinesi, si erano presentati al mainstream europeo, sovvertendo tutti i canoni.

Album prodigio, da noi prontamente scoperto e esaltato (leggi QUI) Woof sembrava consegnare i Fat Dog alla storia come i legittimi eredi, persino più eversivi, dei Prodigy.

Ora, questo Cancel Me (I’m Tired) è solo il secondo disco ma denota già quella stanchezza di cui accenna il titolo. E’ il risultato di una band stanca di aver calcato i palcoscenici rave e aver dato di matto in lungo e largo per il Nord Europa con i suoi show provocatori, e voglia appunto farsi cancellare, farsi dimenticare.

La title track del disco, secondo singolo, prende ispirazione da How Do You Sleep? di John Lennon, filtrata attraverso la visione del frontman e songwriter Joe Love, e si apre con una dichiarazione incendiaria “If you wanna cancel me / Then go ahead and do it please” incarnando perfettamente quel momento in cui qualcuno continua a provocarti finché la pressione non si ribalta e inizi a reagire.

Il video, girato con il regista James Winstanley nel giorno più caldo dell’anno, vede i Fat Dog cercare di evitare di venire cancellati durante una vera serata fuori nel quartiere di Soho, a Londra.

La canzone è la perfetta via di mezzo fra ciò che erano stati i Fat Dog nel primo disco (rappresentato qui da pezzi come Smile and Wave, Shit Love, Go Fuck Urself, Bad Dog) e quello che diventano qui abbandonandosi a un techno-pop (quello appunto di Cancel Me) che nei pezzi più deludenti è pop è basta, per giunto condito da testi che parlano… di amore! come Heart of Darkness, Call It What you Want. Compare addirittura una chitarra acustica in Snakes: stiamo parlando di una band che era riuscita a fare techno-punk con i sassofoni, e qui invece, in Snakes, fa una ballata in quattro quarti con tanto di pianoforte e fischiettato. Si capisce la volontà di Love e compagni di mostrare anche altri lati di sé ma il risultato è però solo quel senso di stanchezza accennato dal titolo del disco. Joe Love poi, diciamolo francamente, non ha una voce in grado di cantare melodie pop o ballad: è addirittura imbarazzante quando vuol fare il romantico in Snakes o Heart of Darkness, accompagnato peraltro in questi due pezzi da riff alla tastiera che ricordano davvero il pop melenso anni ’80.

Per fortuna in questo disco ci sono pezzi come Smile and Wave, intro potentissima, inquieta e destabilizzante, sullo stile dei pezzi che li hanno resi famosi, in cui Joe Love canta arrabbiato e gracchiato un quasi-parlato-rap (e per favore rimani a far quello e il resto lascialo ai cantanti di professione che hanno estensione tonale), oppure Go Fuck Urself che pur se costruita su un riff di tastiera monotono e molto eighties è acida e cattiva al punto giusto, benché molto più melodica di quanto i Fat Dog ci avessero abituato. Shit Love è un altro pezzo di fabbrica, con il loop elettrico iniziale alla Prodigy accompagnato da batteria ed effetti assolutamente lobotomici e allucinati. Bad Dog è forse il pezzo più cattivo, rave, allucinato, delirante, devastante, un pezzo-ariete che può servire a spaccare tutto ai concerti. Questi pezzi senza dubbio non fanno rimpiangere le hit del disco precedente, sebbene siano nettamente meno impattanti in potenza distruttiva e per carica di potenza di bassi.

Ma il vero problema del disco è che questi pezzi, che hanno definito lo stile e dunque il successo dei Fat Dog su tutti i palchi d’Europa nelle estati precedenti, sono semplicemente troppo pochi: ricordiamo che per il tour di Woof la stampa di nicchia si era espressa con toni come “Show del weekend”, (dichiarazione di The Times dopo che hanno suonato quattro concerti in 27 ore al Glastonbury Festival dello scorso anno), o come “Non seri, fuori controllo e sensazionali”, secondo NME.

In pratica i Fat Dog stavano costruendo un genere, totalmente innovativo. Cancel Me I’M Tired prende in parola il titolo e pare voglia cancellare tutta la rabbia, il caos innovativo e incendiario di questa incredibile band senza controllo, e si chiude infatti con The Devil, uno ska acido senza dubbio potente e interessante, che guadagna in melodia quel che perde in potenza distruttiva e caos, ma poi clamorosamente congeda gli ascoltatori con Aliens, che addirittura inizia come una ballata acustica, che inizia con pianoforte e chitarra, manco i Fat Dog fossero una band folk, e prosegue con un cantato di Joe Love su base ampia orchestrale che lo fa sembrare una composizione da cantautorato italiano, appena resa un po’ più grunge dalla voce sofferente e arrabbiata di Love.

La presenza di melodie pop, tentativi di costruire canzoni in senso classico, ballate romantiche, non sono solo una percezione di chi vi sta scrivendo: sono in realtà un intento dichiarato della band.

Quando è arrivato il momento di pensare al secondo album, il leader della band si è buttato nelle sessioni di registrazione appena un giorno dopo un caotico tour negli Stati Uniti durante il quale ogni membro della band, a turno, ha avuto il proprio momento di cedimento. “A un certo punto di quel tour, tutti hanno avuto una specie di piccolo esaurimento”, racconta Chris, che ricorda di aver perso completamente la testa a Los Angeles, sbattendo la testa contro un muro mentre indossava un casco da football americano.

Non ci sono stati solo crolli nervosi o esagerazioni acide. A metà viaggio il frontman dei Fat Dog si è sposato a Las Vegas. “Abbiamo suonato davanti a due persone a Vegas”, ricorda Joe, “e poi il giorno dopo mi sono sposato.”

E così è nato questo disco, decisamente più riflessivo, intimista, autobiografico, calmo, meditabondo, rispetto al disco di debutto, in cui Love aveva lasciato i testi per ultimi, lasciando che fosse il travolgente slancio della musica a guidare il tutto. Questa volta sentiva di avere molto di più da dire e l’esigenza di scrivere testi si fa sentire proprio nella trasformazione dei deliri musico-elettro-punk in canzoni vere e proprie, strutturate. Nel suo universo lirico, il disco richiama riferimenti a dipendenza, legami familiari, amore, IA, antenati.

Una urgenza lirica che non fa bene al disco: giusto cambiare, sempre, giusto sorprendere, giusto cercare nuove strade specie se vai dove ti porta l’ispirazione: ma in Cancel Me I’m Tired i Fat Dog non creano nulla che non sia già sentito nei pezzi che vorrebbero essere “nuovi” come la title track, Aliens, Call it What You Want, Heart of Darkness, Snakes, e semmai proseguono il percorso innovativo iniziato in Woof con pezzi come Bad Dog, Smile and Wave, Go Fuck Urself, Shit Love, The Devil, che salviamo dalla critica, ma che comunque suonano meno devastanti e prorompenti di vere e proprie “aggressioni musicali al bon ton” come All the Same, Running, Vigilante, Closer to God, King of the Slugs, che non esitammo a definire epici e iconici perché da soli creavano un genere.

Tutto questo nel nuovo disco non c’è, e se ciò è colpa dell’amore e del matrimonio, beh aspetteremo i successivi dischi in cui la saggezza di padre si farà largo in John Love magari creando nuovi percorsi ispirativi. In attesa di nuove svolte, gli spettatori e fan italiani potranno ammirare la trasformazione dei Fat Dog negli show estivi del 5 luglio a Milano (Ippodromo Snai La Maura, a supporto dei Foo Fighters), il 23 luglio a Brindisi, il 24 luglio a Siena, sperando che ci sia sufficiente brace per incendiare comunque i palchi italiani che una furia come quella dei Fat Dog non l’hanno mai conosciuta.



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