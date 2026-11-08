Il live album di Noah Lennox esce l’11 dicembre per Domino Documents. registrato al Power Station di New York nel autunno 2025, raccoglie 17 brani che attraversano quasi vent’anni di catalogo, da “Person Pitch” a “Sinister Grift”. La band dal vivo è formata da Tim Koh, Rivka Ravede, Maria Reis e Tomé Silva, con Josh “Deakin” Dibb alla produzione.



Per la prima volta nella sua carriera solista, Noah Lennox non è da solo sul palco. E per la prima volta, quella dimensione collettiva diventa un disco. “pb band live 25 at power station” uscirà l’11 dicembre per Domino Documents, etichetta che pubblica registrazioni dal vivo in studio, e raccoglie diciassette brani incisi al Power Station di New York nell’autunno del 2025, al termine della prima parte del tour europeo di “Sinister Grift” .

Lennox ha passato decenni dietro la batteria e l’elettronica, prima negli Animal Collective e poi nel suo progetto solista. Con “Sinister Grift” del 2025, però, qualcosa è cambiato: lui e Josh “Deakin” Dibb hanno costruito un suono che guardava al rock delle origini, con chitarra, basso, tastiere e batteria suonati quasi interamente da Lennox. Per portare quei brani dal vivo senza perdere gli strati strumentali, Lennox ha messo insieme una band per la prima volta: Tim Koh al basso, Rivka Ravede al campionatore, Maria Reis alle tastiere e percussioni, Tomé Silva alla batteria, con tutti e quattro ai cori e Lennox alla voce e chitarra .

Le date del 2025 hanno dimostrato che il gruppo funzionava, sia musicalmente che umanamente. Lennox ha raccontato che tutti arrivavano alle prove preparati e che l’atmosfera era “super, super divertente”. La registrazione al Power Station è arrivata come conseguenza naturale: documentare quella chimica prima che il tour finisse.

Le diciassette tracce pescano da tutto il catalogo di Panda Bear, con una prevalenza di brani da “Sinister Grift” (“Ferry Lady”, “Ends Meet”, “Praise”, “Just As Well”) ma anche classici come “Take Pills” da “Person Pitch” del 2007, “Slow Motion”, “Alsatian Darn” e la title track da “Tomboy”, “Sequential Circuits” da “Panda Bear Meets The Grim Reaper”, “Inner Monologue” e “Buoys” dall’album omonimo del 2019.

Ci sono anche rarità che la band aveva inserito nelle scalette dal vivo: il remix dei Notwist “Boneless” del 2008, “Shepard Tone” dall’EP “A Day With the Homies” e “The Preakness” da “Crosswords”, e “Song For Ariel”, un brano dei primi anni di Panda Bear che sarebbe poi evoluto in “Guys Eyes” degli Animal Collective .

Ad anticipare l’album è stata la versione dal vivo di “Take Pills” che potete ascoltare sotto.

“pb band live 25 at power station” sarà disponibile in doppio vinile nero in edizione limitata, cd e digitale.

Per Lennox, questo disco rappresenta un capitolo nuovo: non più il musicista solo in studio, ma il frontman di una band che suona insieme, si ascolta, si diverte. E per chi lo ha seguito in questi anni, è la possibilità di sentire brani che conosce a memoria in una veste che li rende, in un certo senso, nuovi.



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