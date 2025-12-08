La terza edizione di B.O.P. – Beats of Pompeii continua a costruire un cartellone da sogno, annunciando due date che parlano due linguaggi musicali diversi ma ugualmente potenti: il rock d’avanguardia e l’indie-folk epico.

Il 2 luglio 2026 l’Anfiteatro Pompeiano ospiterà un evento che farà la storia: il live dei BEAT. Questo non è un semplice supergruppo, ma una riunione sacra per gli appassionati di rock sperimentale e virtuosismo. Adrian Belew e Tony Levin, architetti insieme a Robert Fripp del sound dei King Crimson nei seminali anni ‘80, uniscono le forze con due titani della scena moderna: il chitarrista Steve Vai e Danny Carey, batterista dei Tool. La loro missione è rivitalizzare la trilogia “Discipline”, “Beat” e “Three Of A Perfect Pair”. Immaginate la complessità ritmica e le tessiture chitarristiche di quei dischi rivisitate da queste quattro menti: un esperimento sonoro di livello stellare in un luogo senza tempo.

Pochi giorni prima, il 24 giugno, le vibrazioni cambieranno ma l’intensità resterà altissima. B.O.P. porterà in esclusiva per il Centro-Sud Italia gli islandesi Of Monsters and Men, di ritorno dopo anni di assenza dai nostri palchi. Il gruppo presenterà il nuovo atteso capitolo “All Is Love and Pain in the Mouse Parade”, promettendo una performance emotivamente dirompente. Dal trionfo di “Little Talks” alle atmosfere più introspettive degli ultimi album, il loro folk grandioso, costruito su cori e dialoghi vocali, troverà una cornice perfetta sotto le stelle dell’antico anfiteatro.

Due appuntamenti che dimostrano la visione curatoriale di B.O.P.: non un festival monotematico, ma un crocevia di stili di alta qualità, dove la storia della musica incontra la Storia con la S maiuscola. I biglietti saranno in vendita dal 12 dicembre su Ticketone. Preparatevi a due serate di pura magia, a ritmo di crimsoniano prog e di folk nordico.



