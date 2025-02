l 28 febbraio 2024 segna una data speciale per gli amanti della musica: Standing On The Shoulder Of Giants, il quarto album in studio degli Oasis, torna in scena con un’edizione limitata in vinile, disponibile nelle varianti silver e blue and purple marble. A 25 anni dalla sua uscita originale, questo disco rappresenta non solo un momento cruciale nella carriera della band di Manchester, ma anche una pietra miliare nella storia del rock britannico.

Pubblicato nel 2000, Standing On The Shoulder Of Giants ha segnato l’inizio di una nuova era per gli Oasis. È stato il primo album rilasciato sotto la loro etichetta indipendente, Big Brother Recordings Ltd, fondata dai fratelli Gallagher dopo la chiusura della Creation Records. Big Brother, interamente autofinanziata, è diventata un simbolo di indipendenza artistica, pubblicando 10 album numero uno e accumulando oltre 15 miliardi di stream globali.

L’album rappresenta una svolta audace nel sound della band. Noel Gallagher, in particolare, ha adottato un approccio più sperimentale, incorporando loop di batteria, campionamenti, sitar elettrico, mellotron e sintetizzatori. Brani come Fuckin’ In The Bushes e Go Let It Out hanno introdotto per la prima volta campionamenti nella musica degli Oasis, mentre Gas Panic! ha esplorato atmosfere cupe e psichedeliche, dimostrando la capacità della band di reinventarsi.

Standing On The Shoulder Of Giants è anche significativo per essere stato il primo album senza due membri storici della formazione originale, Paul “Bonehead” Arthurs e Paul “Guigsy” McGuigan, sostituiti da Gem Archer e Andy Bell. Nonostante i cambiamenti, l’album ha conquistato il pubblico: in Italia ha raggiunto il disco di platino ancora prima dell’uscita, mentre Go Let It Out è entrato direttamente al primo posto in classifica, ottenendo il disco d’oro.

Il 25° anniversario di questo album arriva in un momento di grande attesa per i fan degli Oasis, con l’annuncio del tanto sospirato tour Oasis Live ‘25, che ha messo fine a anni di speculazioni sulla reunion della band. Dopo il successo della riedizione del 30° anniversario di Definitely Maybe, che ha riconquistato la vetta delle classifiche britanniche nel 2023, il 2024 si preannuncia come l’anno degli Oasis.

Con questa edizione limitata in vinile, i fan avranno l’opportunità di rivivere un album che ha ridefinito il suono degli Oasis, un must-have per i collezionisti e un tributo a una band che continua a influenzare generazioni di musicisti e appassionati di rock in tutto il mondo.



Oasis Live ’25

