Il Record Store Day 2025, in programma per il 12 aprile, ha già iniziato a far parlare di sé con l’annuncio delle uscite previste. Tra i titoli più attesi spicca Live On Tour 1993, un doppio vinile dei Rage Against the Machine che promette di regalare ai fan un’esperienza sonora cruda e autentica. La raccolta, che include tutte e 10 le canzoni dell’album di debutto della band del 1992, offre registrazioni dal vivo “completamente intatte e non missate”, catturate durante il tour del 1993 in diverse città del mondo.

Il doppio vinile, oltre a tre lati di musica, presenta un quarto lato con un’incisione artistica, rendendo questa edizione un vero e proprio oggetto da collezione. Tra i brani inclusi figurano classici intramontabili come Bombtrack (registrata a Washington, D.C.), Killing in the Name (Orlando), Bullet in the Head (Parigi) e Know Your Enemy (Toronto). Con una tiratura limitata a sole 15.000 copie, l’album sarà disponibile esclusivamente nei negozi di dischi indipendenti, aggiungendo un ulteriore livello di esclusività a questa release.

La pubblicazione di Live On Tour 1993 arriva in un momento particolare per i Rage Against the Machine. Dopo il reunion tour del 2022, che ha segnato il loro ritorno sul palco dopo 11 anni di assenza, la band ha dovuto affrontare l’imprevisto infortunio del frontman Zack de la Rocha. Nonostante abbia portato a termine la tournée americana esibendosi da seduto, de la Rocha ha costretto la band a cancellare le date europee e il successivo ritorno in Nordamerica.

Intanto, il chitarrista Tom Morello si prepara a un altro evento epocale: il 5 luglio sarà il direttore artistico del concerto finale dei Black Sabbath a Birmingham, in Inghilterra. L’evento, che vedrà esibirsi artisti del calibro di Ozzy Osbourne, Metallica, Slayer, Pantera, Gojira e Alice in Chains, promette di essere una celebrazione memorabile del metal.

Con Live On Tour 1993, i Rage Against the Machine tornano a far parlare di sé, offrendo ai fan un’occasione unica per rivivere l’energia rivoluzionaria dei loro primi anni. Un must-have per gli appassionati di musica e per chiunque voglia immergersi in un pezzo di storia del rock.



https://www.ratm.com/

https://www.facebook.com/RATM

https://www.instagram.com/rageagainstthemachine