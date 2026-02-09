Il collettivo indie-rock canadese The New Pornographers è pronto a tornare con un nuovo capitolo discografico. “The Former Site Of”, questo il titolo dell’album in uscita il 27 marzo per l’etichetta Merge, si presenta come un lavoro profondamente riflessivo, modellato dalla pazienza e da un rinnovato approccio compositivo.

Il cuore della band – composto da A.C. Newman, Kathryn Calder, Neko Case, John Collins e Todd Fancey – ritrova la sua alchimia in questo seguito di Continue as a Guest (2023). Ad aggiungere una nuova texture ritmica in studio è Charley Drayton (noto per collaborazioni con Courtney Love, The Rolling Stones), che subentra al batterista uscente Joe Seiders. Per i live della tournée di aprile, sarà invece Josh Wells a prendere posto dietro la batteria.

Ma la vera chiave di volta di quest’opera risiede nelle parole dello stesso A.C. Newman, che in un comunicato stampa svela un cambiamento metodologico significativo. La genesi di The Former Site Of è infatti avvenuta in uno spazio di solitudine creativa più ampio, lontano dalla pressione del tempo in sala prove.

“Avere del tempo nel mio studio ha davvero aperto nuove possibilità”, rivela Newman. “Non mi piace sprecare il tempo dei miei compagni di band, e mi sono sempre sentito in colpa quando consegnavo loro un brano, chiedevo di registrarne una parte, per poi stravolgerlo completamente e richiedere un nuovo approccio. Ora posso costruire prima lo scheletro di una canzone – solo un paio di elementi, la sensazione chiave, davvero il meno possibile – per poi portarla alla band e svilupparla insieme da lì.”

Questo processo, più introspettivo e stratificato, promette di tradursi in un disco dalla tessitura ricca e meditata, dove la caratteristica esplosività melodica del gruppo potrebbe trovare nuove, inedite profondità.

Ad accompagnare l’annuncio, il videoclip ipnotico per il singolo “Votive”, animato dall’artista Michael Arthur. Un assaggio visivo che sembra riflettere la natura costruita strato su strato della nuova musica.

https://www.thenewpornographers.com

https://www.instagram.com/thenewpornographers/

https://www.facebook.com/thenewpornographers