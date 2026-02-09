Mentre la primavera si risveglia, anche l’anima rock dei Black Keys torna a ruggire. Dan Auerbach e Patrick Carney hanno annunciato l’uscita di “Peaches!”, un nuovo album di cover che vedrà la luce il 1° maggio per Easy Eye Sound/Warner. Questo progetto non è un semplice sequel di “No Rain, No Flowers”, bensì una catarsi sonora nata nel crogiolo del dolore e della resilienza.

Le sessioni hanno preso vita in un periodo di profonda vulnerabilità, subito dopo la diagnosi di cancro esofageo al padre di Dan Auerbach. “Non stavamo registrando un disco. Stavano solo improvvisando, per noi stessi“, rivela Auerbach. “Era qualcosa di primitivo, in un momento in cui ogni nervo era a fior di pelle, una specie di urlo. Passavamo un brutto periodo, cercavamo di sollevare lo spirito. Penso che la malattia di mio padre mi abbia fatto smettere di preoccuparmi di tutto e abbia fatto venire solo voglia di urlare per un po‘”.

Quell’urlo è stato catturato in presa diretta, senza compromessi. Patrick Carney sottolinea l’approccio volutamente grezzo: “Tutto è stato registrato live in un unico take, senza separazione, comprese le voci. È stato un incubo da mixare, ma siamo riusciti a ottenere un suono crudo e sporco“. Il risultato promette di essere un pugno nello stomaco sonoro, un ritorno alle radici più viscerali del duo.

L’anteprima dell’opera è un’energica rilettura di “You Got To Lose” dei George Thorogood & The Destroyers, accompagnata da un video diretto da E.J. McLeavey-Fisher che esalta l’estetica granulosa e immediata del brano. Un assaggio perfetto dello spirito dell’intero progetto.

Nel frattempo, i Black Keys si preparano a portare la loro rinnovata carica live sul palco: l’appuntamento clou è al New Orleans Jazz Fest di maggio, seguito da una serie di date festivaliere attraverso l’estate.



