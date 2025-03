Gli Swans hanno svelato i dettagli del loro diciassettesimo album in studio, Birthing, in uscita il 30 maggio 2025 per Mute. Disponibile in triplo vinile, doppio CD e digitale, le prime stampe includeranno un DVD bonus con Swans Live 2024 (Rope) The Beggar, un film concerto, e il documentario sul tour solista di Michael Gira del 2022, I Wonder If I’m Singing What You’re Thinking Me To Sing.

Il primo singolo, I Am a Tower, è già online. L’album, prodotto da Gira, è stato registrato a Berlino e mixato da Ingo Krauss. La maggior parte dei brani è nata durante il tour 2023-2024, con solo due tracce create in studio.

Gira ha definito Birthing l’ultimo capitolo di un’era: “Faremo un ultimo tour nel 2025, poi gli Swans continueranno in una forma ridotta“. L’album promette un viaggio sonoro intenso, confermando la band come pioniera della sperimentazione musicale.



Intanto Michael Gira & Kristof Hahn hanno annunciato due date dal vivo in Italia: il 12 aprile saranno a Trieste al Teatro Miela mentre il 13 aprile a Milano allo Spazio Teatro 89.



https://younggodrecords.com/

https://www.facebook.com/SwansOfficial

https://www.instagram.com/swans_official