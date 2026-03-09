Con l’annuncio del loro primo tour dopo un decennio (per ora limitato al Regno Unito con partenza il 6 maggio da Dublino per concludersi dopo 14 tappe il 6 settembre a Salisbury), i Super Furry Animals non si limitano a rispolverare gli amplificatori, ma regalano ai fan di tutto il mondo un tesoro sonoro inestimabile. La band gallese ha infatti svelato i dettagli di “Precreation Percolation” , una raccolta che ripercorre gli albori del gruppo, gettando luce su un capitolo fondamentale e spesso dimenticato della loro storia.



“Precreation Percolation” non è solo un gioco di parole intelligente, ma una dichiarazione d’intenti: tutte le tracce contenute in questa compilation risalgono al periodo antecedente la firma con la mitica Creation Records. È un vero e proprio viaggio nelle viscere della creatività dei Super Furry Animals, quando la band si muoveva ancora nei club e nelle scene underground, esplorando sonorità più vicine alla rave culture e all’elettronica.

L’uscita, prevista per il 1° maggio, celebrerà le radici del gruppo recuperando i loro primi due EP pubblicati nel 1995 per l’etichetta indipendente gallese Angst Records. Parliamo del celebre (e impronunciabile) “Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyndrobwllantysiliogogogochynygofod (In Space)” e di “Moog Droog” . Questi due lavori costituiranno l’intera tracklist dell’edizione in vinile.



Ma è nell’edizione CD che si cela la vera chicca per collezionisti e appassionati. Oltre ai due EP storici, il disco bonus include 14 tracce aggiuntive di inestimabile valore. Tra queste spiccano alcune versioni “2026 Redux” di brani d’annata e, soprattutto, le registrazioni originali di quando il frontman della band era Rhys Ifans.

Sì, avete letto bene. Prima di diventare un volto noto di Hollywood e recitare al fianco di Julia Roberts in “Notting Hill” o in pellicole come “The Amazing Spider-Man”, Ifans era la voce dei Super Furry Animals. Queste incisioni rappresentano una rarissima testimonianza di quel periodo, offrendo uno spaccato affascinante su come sarebbe potuta essere la storia della band. Un piccolo assaggio ci viene offerto con il brano “Pocket Sam” , già disponibile all’ascolto, che rivela un’energia cruda e visionaria.



