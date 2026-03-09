Negli ultimi giorni il web è andato in tilt: una reunion delle Hole sembrava imminente. A innescare le voci, un post criptico di Courtney Love che lasciava intendere un possibile ritorno sulle scene insieme all’ex compagna di band Melissa Auf der Maur. I fan hanno iniziato a sognare, ma la realtà – almeno per ora – è decisamente diversa.

A spegnere sul nascere l’entusiasmo ci ha pensato la stessa Love, con un commento secco e in pieno stile Courtney sotto un post di Spin dedicato al presunto ritorno delle Hole. La sua replica non lascia spazio a interpretazioni: “Nessuna reunion delle Hole. @xmadmx suonerà alcuni show, canzoni nuove, ✨🥚🥚🥚 @katemossagency non ci hanno visti, patsy 😎😎”.

Parole che spazzano via i sogni di chi sperava di rivedere la band simbolo del rock alternativo anni ’90, ma che allo stesso tempo confermano un sodalizio artistico ancora vivo tra Courtney e Melissa. La Auf der Maur, come rivelato di recente da un profilo del New York Times, aveva già prestato la sua voce per il nuovo album solista di Love nella primavera scorsa.

E proprio per fugare ogni dubbio, Courtney ha risposto anche a chi chiedeva se fosse il caso di prepararsi a un ritorno sui palchi: “Died Blonde 2026 canzoni nuove. Non il 94“. Un messaggio chiaro: si guarda avanti, non indietro. Il futuro si chiama “Died Blonde“, nuovo progetto che promette di portare sul palco brani inediti, lontani dal sound che ha segnato un’epoca.

Insomma, niente viaggio nella memoria, ma nuova musica all’orizzonte. Non ci resta che attendere per scoprire cosa bolle in pentola. Intanto, l’appuntamento per i fan di Melissa Auf der Maur è per il 17 marzo, data d’uscita del suo memoir “Even the Good Girls Will Cry”.



https://www.instagram.com/courtneylove

https://www.instagram.com/xmadmx