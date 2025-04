Dopo il successo del pluripremiato album d’esordio, le Wet Leg tornano con il loro secondo lavoro in studio, Moisturizer, in uscita l’11 luglio per Domino Records. Il quintetto ha pubblicato il primo singolo “Catch These Fists” accompagnato da un videoclip girato nella natia Isola di Wight e diretto dagli stessi membri della band. L’estetica si ispira a registi come Ti West e Cameron Crowe, con un chiaro rimando allo stile del precedente video di “Wet Dream”.

La formazione attuale dei Wet Leg include le fondatrici Rhian Teasdale e Hester Chambers, affiancate dal bassista Ellis Durand, dal batterista Henry Holmes e dal chitarrista/tastierista Joshua Mobaraki.

Moisturizer arriva due anni dopo l’omonimo debutto del 2022, che ha trionfato ai Grammy Awards 2023, confermando la collaborazione con il produttore Dan Carey.

Il nuovo album è stato scritto durante un periodo di convivenza a Southwold, remota località costiera del Norfolk (Inghilterra), dove la band ha diviso le giornate tra sessioni creative e maratone di film horror.

“Ci siamo divertiti ed esplorato nuove direzioni“, ha raccontato Hester Chambers in una nota stampa. Rhian Teasdale ha aggiunto: “Ci siamo concentrate su una domanda: sarà divertente da suonare dal vivo? Scrivere questo disco insieme è stato un processo naturale.”



https://wetlegband.com/

https://www.instagram.com/wetlegband

https://www.facebook.com/WetLeg