Dopo 15 anni di silenzio discografico, gli Stereolab annunciano “Instant Holograms on Metal Film“, il loro nuovo album in uscita il 23 maggio per Duophonic UHF Disks e Warp Records. L’attesissimo seguito di Not Music (2010) arriva con una sorpresa: il lancio del singolo “Aerial Troubles“, accompagnato da un video psichedelico e ipnotico firmato dal fotografo e pittore francese Laurent Askienazy.



Già all’inizio del mese, alcuni circolava un misterioso 7″ senza preavviso, con etichetta “Unsolicited Stereolab Material“. Il disco conteneva “Aerial Troubles” sul lato A e la sua versione strumentale sul retro, insieme a cruciverba e giochi enigmistici con indizi sui nuovi brani e i nomi dei membri del gruppo.



Oltre ai fondatori Tim Gane e Laetitia Sadier, il nuovo album vanta collaborazioni con artisti come Cooper Crain (Cave, Bitchin Bajas), Rob Frye, Ben LaMar Gay, Holger Zapf e altri. Un ritorno che promette di unire il classico sound kraut-pop della band a nuove sperimentazioni.



Gli Stereolab non si fermano qui: a partire da maggio, partiranno per un tour mondiale tra Nord America ed Europa, con date che si estenderanno fino alla fine del 2024. In Italia arriveranno in estate per due appuntamenti: il 10 giugno al Ferrara Sotto le Stelle [Cortile del Castello] e l’11 luglio al Siren Festival di Cagliari.





