C’è un filo invisibile che lega il primo synth roco di Samuel T. Herring alla voce che oggi continua a squarciare il palco, e quel filo si chiama From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth. I Future Islands celebrano due decenni di carriera nel modo più autentico possibile: non con una semplice raccolta, ma con un archivio di emozioni, una mappa che ripercorre le coordinate essenziali della loro esistenza musicale.

Il nuovo progetto, annunciato oggi insieme ai singoli “Sail” e “Find Love”, non è un album tradizionale. È piuttosto un’antologia ragionata, un viaggio che parte dalle origini della band (nata in North Carolina nel 2006) e arriva fino al settimo album in studio, People Who Aren’t There Anymore (2024). Ventuno canzoni, una per ogni anno di vita (con un piccolo extra per chi conta le cicatrici), messe insieme con la cura di chi sa che ogni nota è stata una pietra miliare.

A tessere la trama è stato il bassista William Cashion, che ha selezionato personalmente i brani e scelto il titolo. Un titolo che non è solo poetico, ma profondamente esistenziale: From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth (Da un buco nel pavimento a una fonte di giovinezza). Cashion stesso ne spiega il significato: “Ho sempre amato l’immaginario di quella frase. Il buco nel pavimento è il quotidiano, la fonte è la magia che accade quando la vita che hai sognato diventa davvero quella che stai vivendo. È il sogno e la realtà che coesistono nella stessa stanza.”

La raccolta alterna rarità, lati B, fan favorite e versioni alternative, regalando sia ai veterani che ai nuovi ascoltatori uno sguardo intimo sul percorso di una delle band più emozionanti degli ultimi vent’anni. Per i collezionisti e gli amanti del calore del vinile, From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth sarà disponibile anche in doppio LP.

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From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth tracklist

“The Ink Well (2010)”

“Pinnochio (2009)”

“The Happiness of Being Twice (2009)”

“In The Fall (2010)”

“Awake and Dreaming (2010)”

“Virgo Distracts (2010)”

“Find Love (2011)”

“Cotton Flower (2012)”

“The Fountain (2012)”

“Tomorrow (2012)”

“One Day (2014)”

“The Chase (2015)”

“Calliope (2018)”

“Six Weeks (2017)”

“Haunted By You (2015)”

“Sail (2025)”

“As Long As You Are (2025)”

“Days (2020)”

“Rager (demo)”

“Glimpse (2024)”