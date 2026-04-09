Ci sono band che invecchiano ripetendosi. E poi c’è of Montreal, progetto che sembra nutrirsi del disastro personale. Kevin Barnes & Co. annunciano “aethermead”, il loro ventesimo album in studio, in arrivo il 6 giugno via Polyvinyl.

Dietro le quinte, però, non c’è solo la solita follia psichedelica. Barnes ha attraversato un vero e proprio terremoto esistenziale: rottura con l’ex fidanzata, trasloco forzato dal Vermont a Brooklyn. “New York mi ha sempre affascinato, ma non avevo mai trovato il modo di viverci davvero,” racconta. “Questa volta il tempismo è stato perfetto.”

E se il primo singolo “When” è un assaggio, preparatevi a un lato B più duro del solito. Più tagliente, più nervoso. “Non devo reinventare la ruota a ogni disco, ma non voglio nemmeno ripetermi,” spiega Barnes. “È difficile, ma è anche divertente.”

E sulla canzone, nessun filtro:

«“When” parla più di desiderio, tristezza, confusione e frustrazione che di sesso. Chiaramente tutte le cose che elenco nelle strofe sono quelle che voglio davvero. Mi nascondo dietro uno scudo di arroganza sessuale, fingendo che i miei bisogni siano solo fisici. È fin troppo evidente che cerco molto di più. Ma è molto più facile dire “When can I fuck you again?” che chiedere “Quando sarai amorevole, affettuosa, generosa e mi farai sentire di nuovo intero?”».

Of Montreal tornerà live dal 19 giugno ad Athens, GA, con tappa al Webster Hall di New York il 23 giugno (apre CorMae). Una seconda tranche di date li vedrà in tour con gli Sloppy Jane. Tutte le tappe in calce.



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