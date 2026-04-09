Mancano ormai ore al primo weekend di Coachella, e tra i set più attesi c’è senza dubbio quello che vedrà fianco a fianco Trent Reznor e Boys Noize nella loro creatura battezzata Nine Inch Noize. Appuntamento domani sabato 12 aprile ma l’asse industriale-berlinese ha deciso di non limitarsi a una semplice esibizione live.

A sorpresa, i due hanno acceso i social con un post che sembra un codice cifrato: Halo 38. Niente titolo, niente tracklist, solo una data – 17 aprile 2025 – e un invito a pre-salvare il “prossimo” album. Chi conosce la discografia dei Nine Inch Nails sa che la serie Halo accompagna ogni loro pubblicazione ufficiale. Il trentottesimo, se confermato, sarebbe un’eccezione: firmato a quattro mani con il produttore tedesco, e pronto a varcare la soglia dell’ignoto.

A rendere il tutto più intrigante, nelle ultime ore aveva iniziato a circolare sui social lo scatto di un cartellone pubblicitario anonimo, su cui campeggiava la scritta secca: Nine Inch Noize, Album Out 4.17.26. Molti l’avevano archiviata come un fake ben costruito. E invece – a quanto pare – era tutto vero. L’immagine originale è tornata a galla proprio mentre il post ufficiale dei due confermava l’operazione. Un classico gioco di specchi da manuale della disinformazione digitale.

Il progetto arriva a poca distanza dalla TRON: Ares Divergence, la raccolta di remix della colonna sonora del nuovo capitolo targato NIN, uscita a febbraio. Un disco che già vedeva Boys Noize in compagnia di Arca, Danny L Harle, Chilly Gonzales e Jack Dangers dei Meat Beat Manifesto. Un pedigree che promette bene per questo Halo 38, ancora avvolto nel mistero.

Nessuna tracklist, ma la cover – che potete ammirare qui sotto – sembra già un manifesto: geometrie spigolose, luci al neon e quella sensazione di pericolo imminente che solo Reznor sa confezionare.

L’unica certezza? Tra il palco di Coachella e la data di uscita (17 aprile) passano meno di sei giorni. Sarà un ascolto da camera d’hotel o la colonna sonora del dopo-festival più distorto dell’anno? Lo scopriremo presto. Intanto, pre-save obbligatorio.



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