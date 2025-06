I leggendari Superchunk hanno svelato i dettagli del loro prossimo album, Songs in the Key of Yikes, in uscita il 22 agosto per l’etichetta Merge Records. Disponibile anche in una edizione limitata su vinile green smoke (solo 300 copie!), il disco promette riflessioni taglienti e melodie potenti, in perfetto stile della band.

Mac McCaughan, frontman del gruppo, ha raccontato che il titolo cattura l’essenza di un’epoca in cui “tutti stanno affrontando qualcosa, spesso invisibile agli altri, ma anche condividendo esperienze collettive”. E poi la domanda inevitabile: “Di fronte a tutto questo, a cosa serve davvero l’arte? E dove si nasconde la felicità?” (Spoiler: “Non ho una risposta”, ammette con ironia).

Intanto, è già online il primo singolo, “Is it Making You Feel Something?” – un brano luminoso e incalzante che parla di creatività, insicurezze e del coraggio di buttarsi. “È facile dubitare di sé quando si scrive musica”, dice McCaughan, “ma a volte basta chiedersi: ‘Sto provando qualcosa?’ Se sì, è già un inizio.”

E per celebrare l’uscita, i Superchunk partiranno per un tour autunnale, accompagnati dagli australiani Tee Vee Repairmann e dai Case Oats, nuova promessa Merge. L’appuntamento clou? L’11 settembre al Bowery Ballroom di New York.



https://superchunk.bandcamp.com/

https://www.mergerecords.com/artist/superchunk