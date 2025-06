David Byrne torna con un nuovo progetto solista: This Is The Sky, il suo primo album in sei anni dopo American Utopia (2018), uscirà il 5 settembre per Matador Records. E le sorprese non finiscono qui: tra i collaboratori figurano St. Vincent, Hayley Williams (Paramore) e Tom Skinner (The Smile), mentre la produzione è affidata a Kid Harpoon (già al lavoro con Harry Styles e Miley Cyrus).

Oggi è stato svelato il primo assaggio del disco: Everybody Laughs, brano scritto e interpretato con St. Vincent, che unisce il tipico wit narrativo di Byrne a un sound trascinante. In una dichiarazione, l’artista ha raccontato il significato del testo:

“È un ritratto antropologico di New York, dove everybody (tutti) ride, piange, dorme e fissa il soffitto. Ho voluto bilanciare temi apparentemente cupi con una melodia e un groove che danno speranza, soprattutto nel finale, dove io e St. Vincent ci scateniamo in un coro quasi gospel.“

Byrne ha anche citato la sua recente esperienza con Robyn come esempio di come la musica possa “tenere insieme opposti” – tristezza e gioia, riflessione e vitalità. Una filosofia che sembra permeare tutto il progetto.



David Byrne’s ‘This Is The Sky’ tracklisting is:

1. ‘Everybody Laughs’

2. ‘When We Are Singing’

3. ‘My Apartment Is My Friend’

4. ‘A Door Called No’

5. ‘What Is the Reason for It?’

6. ‘I Met the Buddha at a Downtown Party’

7. ‘Don’t Be Like That’

8. ‘The Avant Garde’

9. ‘Moisturizing Thing’

10. ‘I’m an Outsider’

11. ‘She Explains Things to Me’

12. ‘The Truth’