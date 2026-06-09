Cinque anni di silenzio, poi l’esplosione. Il gruppo The Afghan Whigs è pronto a tornare a far tremare le ossa con “Soft Control”, decimo album in carriera, in arrivo il 21 agosto via Royal Cream / BMG. E sì, ci sarà anche il vinile per i collezionisti incalliti.

Il disco nasce tra polveri e miraggi: registrato tra Joshua Tree, New Orleans, Los Angeles e Cincinnati, porta con sé l’anima nomade della band e una lista di collaboratori di lusso. Tornano Patrick Keeler (ex batterista degli Whigs) e si aggiungono la violinista e cantante Petra Haden, Bo Koster dei My Morning Jacket e altri ospiti che trasformeranno ogni traccia in un cortocircuito emotivo.

Greg Dulli, però, stavolta sembra aver fatto i conti con il proprio fantasma.

“Ho lavorato duramente sulla mia pace interiore. Da giovane ero arrabbiato, e quella rabbia alimentava la mia arte, l’ambizione, la spinta. Non cambierei nulla, perché non posso. Ma quando mi sono avvicinato alla fotografia e ad altre forme d’arte, ho capito di non essere in competizione con nessuno – nemmeno con me stesso. Oggi so cosa sto facendo. C’è una sicurezza silenziosa che arriva quando sai di poterti permettere tutto questo.”

Parole che suonano quasi come una dichiarazione di maturità, ma occhio: il suono degli Whigs resta sporco, sanguigno, magnetico.

A confermarlo ci pensano i singoli già usciti – “House of I” e “Duvateen” – e l’ultimo fumo nero appena diffuso, “Jungle Roux”, sei minuti di striscio soulful e chitarre che si arrotolano su se stesse come serpenti a sonagli. Il video? Da vedere con le casse alzate e la luce spenta.

Ma non è finita. Quest’autunno gli Afghan Whigs torneranno a macinare asfalto in Nord America insieme ai Night Moves, con tappa imperdibile a Brooklyn il 10 novembre al Warsaw. I biglietti per l’intero tour apriranno venerdì 5 giugno alle 10:00 (ora locale). Ecco le date già fissate per il Vecchio Continente, che li vedrà protagonisti in estate e autunno tra Belgio, UK, Francia, Olanda e Germania.

Il caos non è mai stato così controllato. E con Dulli, lo sappiamo, è proprio lì che nasce la magia.



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Tour Europeo – The Afghan Whigs 2026

10 luglio – Brugge, Belgio – Cactus Festival

19 settembre – Leeds, UK – Stylus

20 settembre – Nottingham, UK – The Palais

22 settembre – Glasgow, UK – SWG3 Galvanizers

23 settembre – Manchester, UK – O2 Ritz

24 settembre – Londra, UK – O2 Shepherd’s Bush Empire

26 settembre – Brighton, UK – Chalk

27 settembre – Parigi, Francia – Trabendo

28 settembre – Amsterdam, Paesi Bassi – Paradiso

30 settembre – Colonia, Germania – Luxor

1º ottobre – Liegi, Belgio – OM

3 ottobre – Eindhoven, Paesi Bassi – (location da annunciare)

4 ottobre – Anversa, Belgio – De Roma

5 ottobre – Bruxelles, Belgio – Ancienne Belgique