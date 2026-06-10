L’eterno scintilla del rock torna a far tremare i soliti noti. Jack White ha ufficialmente annunciato il suo settimo album in studio, intitolato “Frozen Charlotte”, in arrivo il 10 luglio via l’immancabile Third Man Records. Un titolo, il suo, che sa di fiaba macabra e di bambole di porcellana lasciate al gelo: esattamente l’atmosfera che il detroitiano ama cucirgli attorno.

Ad anticipare il disco, un nuovo singolo dal titolo “Dollar Bill” – già disponibile – che si aggiunge ai due brani svelati due mesi fa e che troveremo nel lotto finale: la sulfurea “G.O.D. and the Broken Bones” e la dal sapore caldo quanto inquieto “Derecho Demonico”.

Chi pensa che il grande Jack si fermi in studio si sbaglia di grosso. Due le date italiane già ufficializzate, entrambe a giugno, entrambe da headliner: 19 giugno – Camaiore (Lucca) – La Prima Estate Festival; 21 giugno – Lignano Sabbiadoro (Udine) – Arena Alpe Adria

Membro della Rock and Roll Hall of Fame, chitarrista ossessivo, voce graffiante, produttore visionario: Jack White non ha bisogno di presentazioni, ma è giusto ricordare che a 24 anni di carriera solista (senza contare i White Stripes) continua a suonare come se ogni canzone fosse l’ultima.

Ad accompagnarlo, una band di ferro: Patrick Keeler (batteria), Dominic Davis (basso) e Bobby Emmett (tastiere). Reduce da un tour acclamato e senza fiato, il quintetto ha deciso di non fermarsi un istante. Invece di riposare, si è chiuso nei Third Man Studios di Nashville e ha riversato su nastro quella stessa energia brutale, selvaggia e scoppiettante che già infiammava il precedente “No Name” (2024).

“Frozen Charlotte” conta 13 brani, ognuno con un carattere e un tono distinto, ma tutti legati da un filo rosso che è puro rock and roll ad alto voltaggio, senza mai dimenticare le radici blues che hanno sempre reso Jack White così riconoscibile. Un disco che parla diretto ai veterani, ma che spalanca una porta accogliente – seppur rumorosa – anche a chi si avvicina per la prima volta al suo universo sghembo.

L’album sarà disponibile in vinile nero standard, in una edizione limitata “Ice Blue” riservata ai negozi indipendenti, e nei formati CD e cassetta.



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photo credit – David James Swanson