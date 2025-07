I Soulwax, il progetto plurale fondato dai fratelli David e Stephen Dewaele, hanno trascorso più di vent’anni a ridefinire i confini tra musica, performance e tecnologia. Tra la band omonima, i progetti DJ come 2manydjs, l’etichetta DEEWEE e il sistema audio Despacio (in collaborazione con James Murphy), i due belgi sono diventati un faro dell’innovazione musicale, celebri per remix visionari, produzioni meticolose e live show che sfidano ogni convenzione.

Oggi arriva l’atteso annuncio: “All Systems Are Lying“, il loro primo album in studio dopo otto anni, in uscita il 17 ottobre via DEEWEE / Because Music, distribuito da Virgin Music Group.

Descritto dai Dewaele come “un album rock fatto senza chitarre elettriche”, “All Systems Are Lying” è un esperimento audace: sintetizzatori modulari, batterie dal vivo, registratori e voci processate creano un paesaggio sonoro che riflette una società satura di filtri, algoritmi e disinformazione.

“Volevamo catturare la sensazione di una band che suona strumenti elettronici—dal vivo, rumorosi e sciolti“, spiegano David e Stephen. “Questo album è il risultato di quell’esperimento.”

L’annuncio è accompagnato da un doppio singolo: la title track “All Systems Are Lying” e “Run Free“, disponibili ora in streaming qui sotto.

I brani sembrano due facce della stessa medaglia: l’energia raw di una band live e la pulsazione del dancefloor.

Dopo un 2024 trascorso in tour tra headline show e festival (dove alcuni fan hanno già colto anticipazioni del nuovo materiale), i Soulwax hanno già infiammato Kappa Futur (Torino) e Rock Werchter (Belgio) quest’anno. Ora proseguono l’estate con date al Junction 2 di Londra (27 luglio) e al Lokerse Feesten in Belgio (2 agosto), portando sul palco il loro live show adrenalinico—con tre batteristi e un’intensità senza compromessi.

https://soulwax.com/

https://www.facebook.com/soulwax

https://www.instagram.com/soulwaxofficial