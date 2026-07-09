A dieci anni dalla loro nascita, i Vanishing Twin non smettono di stupire. Il trio guidato dalla vulcanica batterista Valentina Magaletti, con Cathy Lucas e Susumu Mukai, ha annunciato l’uscita del quinto album in studio, intitolato ‘Archives’ e previsto per il 2 Ottobre su Fire Records.

Se il mondo sembra andare in pezzi, loro lo ricompongono a modo loro: con un collage di suoni, registrazioni quotidiane e un’energia creativa che non conosce confini geografici. Il titolo del disco non è un caso, ma racchiude il loro modus operandi. Come racconta la fondatrice Cathy Lucas, si tratta di “raccogliere materiale, giocarci, rigirarlo, provare a mettere insieme i pezzi per costruire una storia”. Un metodo che diventa ancora più affascinante considerando che Lucas vive nella campagna francese, mentre Magaletti e Mukai operano da Londra, collegati in uno studio virtuale che trasforma la distanza in un punto di forza .

In anteprima, i Vanishing Twin hanno già condiviso due brani che anticipano la natura caleidoscopica dell’album: la title-track ‘Archives’ e ‘Bring Me The Axe’ . Quest’ultima, in particolare, è una cavalcata tra folkloristico e industriale che, come svelato dalla band, trae ispirazione dalla macabra storia di Lizzie Borden, la donna processata (e assolta) per l’omicidio dei genitori con un’ascia nel 1892 . Un “mish-mash di anti-fiabe” che spinge il trio fuori dalla comfort zone, in territori “più strani e scintillanti”.

Come afferma Valentina Magaletti: “La musica è solo energia, non appartiene a nessuno… È più grande della somma delle sue parti”. Con ‘Archives’, i Vanishing Twin non solo provono a ridefinire i confini della musica contemporanea, ma celebrano un’intelligenza condivisa che, dieci anni dopo la loro formazione, rendendo il trio tra le formazioni più imprevedibili e visionarie del panorama attuale.



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