I Bright Eyes, il progetto iconico guidato dal cantautore Conor Oberst, sono pronti a pubblicare un nuovo EP. Intitolato Kids Table, il disco uscirà il 26 settembre per l’etichetta Dead Oceans e si propone come un complemento all’album dello scorso anno, Five Dice, All Threes.

Ad accompagnare l’annuncio, la band ha condiviso il video del nuovo singolo, “Dyslexic Palindrome”, che vede la speciale partecipazione di Alynda Segarra, voce e anima degli Hurray for the Riff Raff. Non è una novità per i fan: Alynda aveva già affiancato Oberst durante il recente tour, duettando dal vivo sul classico “Lua”, e questa collaborazione in studio era quindi molto attesa.

Oberst ha espresso tutta la sua ammirazione per Segarra in una dichiarazione: “Alynda Segarra è una delle persone più piene d’anima che io abbia mai incontrato. Tutto ciò che attraversa la loro arte è abitato dallo spettro stanco della musica americana del passato. Ho avuto la fortuna di registrare e esibirsi con loro in molte occasioni e sono sempre sbalordito dalla capacità di Alynda di canalizzare ciò che è sia intangibile che universale. Sempre così presente, ma con un piede dall’altra parte.“

Kids Table sarà composto da otto brani totali. Oltre al singolo appena svelato, l’EP includerà anche “1st World Blues” – il singolo ska pubblicato a luglio – e una cover di “Sharp Cutting Wings (Song to a Poet)” di Lucinda Williams, brano datato 1980.

Nel frattempo, i Bright Eyes sono attualmente in tour a supporto del loro ultimo album. Dopo le date sulla West Coast con Saintseneca e Doug Martsch dei Built to Spill, la band si sposterà in Asia per concerti a Tokyo, Osaka e Singapore.

