Gli Ars Nova Napoli, ensemble noto per la sua rilettura contemporanea della musica folk italiana, hanno inaugurato il “Neapolis 2500 Tour”, un’estesa tournée internazionale che si concluderà a gennaio 2026 per poi ripartire nella primavera successiva.

Il progetto, sostenuto economicamente dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, si inserisce nel solco delle celebrazioni per i 2500 anni di storia di Napoli. La band si propone di rappresentare una dimensione culturale della città lontana dagli stereotipi, attraverso un repertorio che attinge dalle tradizioni musicali del Sud Italia, dei Balcani, della Grecia e del Nord Africa.

La formazione, composta da Marcello Squillante (voce e fisarmonica), Michelangelo Nusco (violino, tromba e mandolino), Vincenzo Racioppi (mandolino e charango), Gianluca Fusco (chitarra, fisarmonica diatonica e gaita), Antonino Anastasia (tamburi a cornice) e Bruno Belardi (contrabbasso), unisce sonorità tradizionali e moderne.

Oltre ai concerti, il tour prevede una serie di dodici appuntamenti tra masterclass e workshop didattici presso la rete degli Istituti Italiani di Cultura e la rete diplomatico-consolare, con l’obiettivo di divulgare la storia della musica napoletana.

Le prossime tappe confermate includono:

12 settembre: La Valletta, Malta

27 settembre: Tripoli, Libia

3 ottobre: Jodhpur, India

6 ottobre: Delhi, India

8 ottobre: Mumbai, India

05 novembre: Londra, Inghilterra

10 novembre: Sofia, Bulgaria

3 dicembre: Colonia, Germania

10 dicembre: Dubai, Emirati Arabi

12/13 dicembre: Abu Dhabi, EAU

14 dicembre: Sjarjah, EAU



L’intero progetto sarà documentato per un docufilm, “Ars Nova – da Napoli al Mondo”, a cura di Luca Lanzano (Colibri Film).