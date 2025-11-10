La notizia che i fan stavano aspettando. I Foo Fighters, il gruppo rock guidato dall’instancabile Dave Grohl, hanno svelato i piani per un ritorno trionfale nel Vecchio Continente. Stiamo parlando del “Take Cover Tour”, un’imponente marcia attraverso le più iconiche arene, stadi e festival d’Europa, in programma per l’estate del 2026.

Dopo l’ultima incursione europea del 2024 con l’Everything or Nothing at All Tour, la band non si accontenta: preparatevi a un vero e proprio assalto sonico che, da giugno a luglio, scuoterà il suolo di dieci nazioni.

Il tour prenderà il via il 10 giugno a Oslo, alla Unity Arena, e si scatenerà attraverso Stoccolma, Varsavia, Monaco e Parigi, per poi approdare nel Regno Unito con non uno, ma due epici show all’Anfield Stadium di Liverpool (25 e 27 giugno), un tempio del calcio pronto a trasformarsi in una cattedrale del rock.

La legione di fan italiani potrà tifare per i Foo in occasione dell’I-Days di Milano, il 5 luglio, una data che promette di essere uno degli eventi clou dell’estate musicale italiana. Insieme ai FF la data milanese prevede anche IDLES e i Fat Dog. Dopo aver infiammato anche Berlino, Vienna, Madrid, la cavalcata si concluderà sotto le stelle del Portogallo, al NOS Alive Festival di Oeiras, il 10 luglio. il resto delle tappe vedrà come support bands anche Inhaler, Royel Otis, Die Spitz e gli Otokobe Beaver.

Dave Grohl, insieme a Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffee e Ilan Rubin, è notorio per le sue performance titaniche e la connessione viscerale con il pubblico. Questo tour, che mescola date da headliner in stadi immensi a partecipazioni a festival esclusivi, promette di essere un concentrato di potenza pura, un viaggio attraverso un repertorio che spazia dai classici senza tempo fino alle nuove perle.



https://foofighters.com/

https://www.facebook.com/foofighters

https://www.instagram.com/foofighters/

Le tappe: