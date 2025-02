E’ dal 2016 che Julien Baker e Torres hanno in mente di realizzare un album insieme. Il tutto è iniziato con il brano Sugar in the Tank, eseguito insieme al Tonight Show Starring Jimmy Fallon, con Baker al banjo e Torres alla chitarra elettrica. E’ notizia odierna che questo pezzo sarà una delle 12 tracce che compongono Send a Prayer My Way, il loro primo album scritto e registrato insieme.

La due indie rocker americane pubblicheranno il 18 aprile per Matador, questo album condiviso che segna un’evoluzione nel loro sound indie-rock, con una forte influenza country. Un assaggio di questa nuova direzione arriva con Sylvia, il loro ultimo singolo, accompagnato da un videoclip diretto da Caity Arthur e interpretato dai membri della comunità Stud Country.

Parlando della genesi del brano, Mackenzie Scott (alias Torres) ha raccontato: “La mattina in cui sono andata a prendere la mia cagnolina Sylvia in un rifugio fuori città, stavo preparando il caffè e ho acceso la radio su WFMU. Stavano trasmettendo Cracker Jack di Dolly Parton e mi sono messa a piangere. Ho avuto la sensazione che l’universo mi stesse dicendo che Sylvia sarebbe stata mia. (In realtà, all’inizio doveva essere solo un affido temporaneo.) Ricordo di aver pensato che mi sarebbe piaciuto scrivere una canzone così, un brano capace di colpire al cuore nei primi cinque secondi di ascolto. Chiunque abbia mai avuto il privilegio di condividere la propria casa con un animale amato sa che un pet è parte della famiglia, il miglior amico che si possa avere.”



L’inedito duo ha anche annunciato un tour negli States: un viaggio musicale di 15 tappe che parte dal Big Ears Festival di Knoxville, toccherà alcuni dei festival più iconici come il Kilby Block Party e il Green River Festival, per poi chiudersi in bellezza allo Zootown Festival.



